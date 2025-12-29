Un incendio de gran magnitud consumió un almacén de chatarra, ubicado urbanización Villa Nicolás, en el distrito de Chorrillos, la noche del domingo 28 de diciembre. Al lugar llegaron 20 unidades de los Bomberos del Perú para apagar las llamas.

El empresario y dueño de Ecometal, Harry Vilcarromero, aseguró a RPP que delincuentes lanzaron un explosivo al local luego de exigirle el pago de 200 mil soles. Él, además, es un paciente oncológico.

“Me dijeron que querían hablar conmigo, me han tocado la puerta el día de hoy, han tirado una granada con gasolina, por eso que se ha prendido”, contó el hombre de negocios al medio.