Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que vecinos del distrito de El Porvenir, en Trujillo (La Libertad), abandonan sus viviendas tras sentir el fuerte sismo registrado en la costa norte del país, cuyo epicentro se ubicó frente a Chimbote, en la región Áncash.
En las imágenes se observa a familias saliendo rápidamente a la vía pública, algunas aún en pijama, mientras intentan ponerse a salvo ante el movimiento telúrico que se sintió con intensidad en gran parte de la costa peruana. El material audiovisual se viralizó en plataformas como Facebook pocas horas después del evento.
El sismo, reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), alcanzó una magnitud de 6.0 y generó alarma en diversas ciudades del norte, entre ellas Trujillo, Chiclayo y Piura, así como en algunas zonas de Lima, según reportes ciudadanos.
Hasta el momento, no se han registrado daños personales en El Porvenir ni en otros distritos de La Libertad asociados directamente a este movimiento sísmico.
Desde Defensa Civil se recordó a la población la importancia de mantener la calma y seguir los protocolos de evacuación, como dirigirse a zonas abiertas, evitar objetos que puedan caer y tener lista una mochila de emergencia ante posibles réplicas.
Cabe resaltar que el fuerte sismo también provocó el desprendimiento de varias rocas desde un cerro ubicado en el distrito de Salaverry, en Trujillo, las cuales llegaron hasta el Terminal Internacional del Puerto de Salaverry, generando alerta entre las autoridades locales y la población.
