La noche del último sábado 27 de diciembre, un sismo de magnitud 6.0 se produjo en la ciudad de Chimbote, región Áncash, y fue percibido con intensidad en Lima y en varias regiones del país, entre ellas Cajamarca, Tumbes, Ica, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali y Piura, de acuerdo con el reporte de la Asociación Sismológica (ASISMET).

El movimiento telúrico dejó como saldo preliminar personas heridas y daños materiales en viviendas e infraestructura, principalmente en las regiones de La Libertad y Áncash, donde las autoridades activaron protocolos de emergencia para atender a los afectados.

Sismo nocturno provoca heridos y afectaciones en el norte del Perú. (Foto: COER La Libertad)

En La Libertad, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que una persona fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos tras quedar atrapada por el colapso del techo de una vivienda ubicada en la calle Bernardo O’Higgins, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

En cuando al sector Nuevo Chao, distrito de Chao, provincia de Virú, se reportó que una persona resultó lesionada luego del desplome de una pared a causa del sismo, por lo que fue trasladada al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica.

De igual manera, en el distrito y provincia de Virú, otra persona sufrió lesiones tras una caída registrada en la avenida California. En esta misma jurisdicción se informó sobre el colapso de una vivienda y la caída de un tanque de agua, situación que afectó el sistema de alumbrado público.

Por su parte, el COER de Áncash señaló que el sismo ocasionó daños leves en los distritos de Chimbote y Cáceres, en la provincia del Santa. Las autoridades indicaron que se mantiene en curso la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), además del monitoreo permanente en las 20 provincias de la región.

Asimismo, el Hospital La Caleta de Chimbote reportó la caída de baldosas del techo, rajaduras en su infraestructura y la avería de algunos equipos médicos, principalmente en las áreas de emergencia y cirugía. Ante esta situación, los pacientes fueron evacuados de manera preventiva y se registró la interrupción del servicio de energía eléctrica, mientras las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales.

El Hospital La Caleta de Chimbote reportó la caída de baldosas del techo, rajaduras en su infraestructura y la avería de algunos equipos médicos. (Foto: Captura/América Noticias)

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

