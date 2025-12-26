La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) confirmó la muerte del periodista de Ucayali, Mitzar Castillejos, quién sufrió un ataque armado a manos de sicarios el pasado 12 de diciembre cuando se dirigía a su programa en la Radio Latin Plus.

Castillejos es el cuarto periodista asesinado en este año. En enero, en Ica, Gastón Medina, periodista de Cadena Sur, falleció a balazos. Meses después, el 7 de mayo, en Iquitos, Raúl Celis de Radio Karibeña también fue asesinado.

Este mes, Juan Fernando Núñez Guevara, director del medio digital Kamila TV, pereció en La Libertad.