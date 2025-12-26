Hasta nueve unidades de Bomberos llegaron al lugar a atender la emergencia. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec
Hasta nueve unidades de Bomberos llegaron al lugar a atender la emergencia. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

Un consumió una tienda de bicicletas la tarde de hoy, viernes 26 de diciembre, en la calle 2 de Mayo, paralela a la avenida José Pardo, en el distrito de .

Al lugar llegaron hasta nueve unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú para atender la emergencia que ocurrió al promediar la 1:00 p. m.

La zona fue cerrada para evitar mayores incidentes, en tanto, los hombres de rojo realizaron trabajos de enfriamiento, a fin de evitar que las llamas se reaviven. Al lado del establecimiento está una quinta con varias familiar al interior, sin embargo, no se reportaron heridos.

Navidad: Lima registra altos niveles de contaminación del aire por uso de pirotécnicos


La presencia de material muy inflamable dentro del local hizo que las llamas se extendieran con rapidez y arrasaran todos los espacios.

Dos personas afectadas por humo

Según RPP, dos personas resultaron afectadas por inhalación de humo. Ellas fueron atendidas a tiempo y su estado de salud es estable.

Más de 40 incendios atendidos en Navidad

Según la página de los Bomberos del Perú se atendieron más de 40 incendios en Lima Metropolitana y el Callao, por las celebraciones de Navidad.

También se toman en cuenta que las emergencias reportadas abarcan incendios, atenciones médicas y accidentes automovilísticos.

El que implicó mayor de los Bomberos fue el ocurrido en una , con 18 unidades móviles y 60 hombres de rojo para controlarlo.

