Un incendio consumió una tienda de bicicletas la tarde de hoy, viernes 26 de diciembre, en la calle 2 de Mayo, paralela a la avenida José Pardo, en el distrito de Miraflores.

Al lugar llegaron hasta nueve unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú para atender la emergencia que ocurrió al promediar la 1:00 p. m.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La zona fue cerrada para evitar mayores incidentes, en tanto, los hombres de rojo realizaron trabajos de enfriamiento, a fin de evitar que las llamas se reaviven. Al lado del establecimiento está una quinta con varias familiar al interior, sin embargo, no se reportaron heridos.

La presencia de material muy inflamable dentro del local hizo que las llamas se extendieran con rapidez y arrasaran todos los espacios.

Dos personas afectadas por humo

Según RPP, dos personas resultaron afectadas por inhalación de humo. Ellas fueron atendidas a tiempo y su estado de salud es estable.

Más de 40 incendios atendidos en Navidad

Según la página de los Bomberos del Perú se atendieron más de 40 incendios en Lima Metropolitana y el Callao, por las celebraciones de Navidad.

También se toman en cuenta que las emergencias reportadas abarcan incendios, atenciones médicas y accidentes automovilísticos.

El que implicó mayor de los Bomberos fue el ocurrido en una fábrica de tecnopor y un almacén de plásticos en San Juan de Lurigancho, con 18 unidades móviles y 60 hombres de rojo para controlarlo.