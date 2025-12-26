El hecho ocurrió a la altura del puente del Ejército, en la avenida Alfonso Ugarte | Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec
El hecho ocurrió a la altura del puente del Ejército, en la avenida Alfonso Ugarte | Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

Una mujer, en proceso de identificación, perdió la vida tras caer desde lo alto de un puente a la vía exclusiva del y ser impactada por un bus de ese servicio de transporte público.

El hecho ocurrió este viernes a la altura del puente del Ejército, en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
El hecho ocurrió durante la mañana del viernes 26 de diciembre a la altura del puente del Ejército, en la avenida Alfonso Ugarte | Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec
El hecho ocurrió durante la mañana del viernes 26 de diciembre a la altura del puente del Ejército, en la avenida Alfonso Ugarte | Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec

Según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), luego del incidente se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se dio aviso a los servicios de emergencia.

Agregó que, debido a la grave situación presentada, las unidades del Metropolitano circulan por la vía mixta en el sentido de sur – norte, con la finalidad de mantener la continuidad del servicio.

Las causas del incidente se encuentran en investigación por parte de las autoridades.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC