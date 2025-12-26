Una mujer, en proceso de identificación, perdió la vida tras caer desde lo alto de un puente a la vía exclusiva del Metropolitano y ser impactada por un bus de ese servicio de transporte público.

El hecho ocurrió este viernes a la altura del puente del Ejército, en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes 26 de diciembre a la altura del puente del Ejército, en la avenida Alfonso Ugarte | Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec

Según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), luego del incidente se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se dio aviso a los servicios de emergencia.

Agregó que, debido a la grave situación presentada, las unidades del Metropolitano circulan por la vía mixta en el sentido de sur – norte, con la finalidad de mantener la continuidad del servicio.

Las causas del incidente se encuentran en investigación por parte de las autoridades.

🚨 #ATUInforma

1/3 A la altura del puente del Ejército, una persona aún no identificada cayó a la vía exclusiva del Metropolitano y fue impactada por una unidad del servicio. pic.twitter.com/hkhYQQLRYK — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 26, 2025

