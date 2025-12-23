La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre el fallecimiento de Roel Agustín Bastidas, conductor del Metropolitano que sufrió una descompensación de salud mientras operaba su unidad y terminó impactando contra un poste a la altura de la estación Escuela Militar, en Chorrillos.

A través de un comunicado, la ATU precisó que activó los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Personal de la entidad y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú asistió al conductor en el lugar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó su deceso. Las causas de la muerte aún se encuentran en investigación.

Los pasajeros que se encontraban dentro del Metropolitano también intentaron auxiliar al conductor, pero fue demasiado tarde. Tuvieron que bajarse y caminar varias cuadras hasta la siguiente estación.

El tráfico vehicular en la zona duró varios minutos hasta la llegada de las autoridades respectivas, que procedieron con el levantamiento del cadáver y reinicio de las operaciones.

No heridos en incidente

La ATU precisó que no se registraron pasajeros heridos durante el incidente. Además, indicó que viene coordinando con el concesionario del servicio para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, el organismo expresó sus condolencias a los familiares y amigos del trabajador.

¿Qué es la ATU?

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se encarga de articular el transporte público de Lima y Callao en una red integrada de buses, trenes, taxis y modos no convencionales como teleféricos.

Además, es la encargada de garantizar a la población un transporte formal, integrado, eficiente, ecológico y con un sistema único de recaudo.