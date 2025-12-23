Largas colas se registran en distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao para recoger el tradicional pavo que se consume en la cena por Navidad. En varios establecimientos, los usuarios tuvieron que esperar por horas debido a la alta demanda y a los retrasos en la atención.
Un grifo ubicado en la avenida José Saco Rojas, distrito de Puente Piedra, tuvo que abrir el centro de recojo de pavo a las 7 y 10 de la mañana, una hora antes del horario establecido.
América Noticias registró que hombres y mujeres, muchos de ellos acompañados de niños, llegaron al promediar las 6 de la mañana para canjear sus vales y así llevarse a casa al animal que les era entregado congelado.
También se constató que se habilitaron tres puesto para trozar el pavo y hacer más fácil su traslado. El precio va desde los 7 soles.
La ‘paviferia Chimú’ pone a disposición del público una variedad de pavos que van desde los 5 hasta los 13 kilos, cubriendo así diferentes necesidades familiares y presupuestos. Algunos compradores buscan los ejemplares más grandes para reuniones numerosas, mientras que otros optan por piezas más pequeñas para cenas con menos comensales o de último momento.
Pavo y lechón en San Luis
En la cuadra 14 de la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de San Luis, el pavo negro es el que más se está vendiendo y tiene un costo de S/16 por kilo y el pavo blanco a S/14.
Mientras que el kilo de lechón se vende a S/25 el kilo. Uno de los vendedores indicó que al día se vienen vendiendo cerca de 50 pavos.
En este punto de acopio se atenderá a los compradores este martes 23 de diciembre hasta las 8:00 p. m. Para el miércoles 24 de diciembre será hasta las 2:00 p. m.
