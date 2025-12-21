El Seguro Social de Salud (EsSalud) declaró Alerta Amarilla a nivel nacional en todos sus establecimientos con el fin de garantizar una respuesta oportuna ante emergencias y asegurar la atención continua durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, informó la institución.

La disposición estará vigente del 24 al 26 de diciembre de 2025 y del 31 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, y tiene como objetivo proteger la vida y la salud tanto de los asegurados como de la población en general.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según precisó EsSalud, la Gerencia Central de Operaciones ha dispuesto una serie de medidas para asegurar la operatividad de los servicios de salud en todas las redes prestacionales del país. Entre ellas figura la gestión del personal asistencial (incluido personal retén) para garantizar la atención de emergencias y la continuidad de las prestaciones esenciales.

Asimismo, se ha dispuesto el funcionamiento permanente de los servicios críticos, como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), centros obstétricos y quirúrgicos, bancos de sangre y áreas de Emergencia, de acuerdo con el nivel resolutivo de cada establecimiento.

“La declaratoria de Alerta Amarilla a nivel nacional nos permite fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros establecimientos de salud y garantizar la atención oportuna e ininterrumpida durante las festividades de fin de año”, señaló el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego.

La institución también informó que se realizará la revisión y actualización del abastecimiento de medicamentos, camas hospitalarias, ambulancias e insumos médicos, así como la operatividad continua de los sistemas de comunicación y transporte las 24 horas.