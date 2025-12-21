El verano se inicia oficialmente este domingo 21 de diciembre a las 10:03 horas en todo el país, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). De acuerdo con el pronóstico, durante la temporada 2025-2026 las temperaturas se mantendrán, en general, dentro de los rangos normales, aunque no se descartan episodios de calor intenso hacia el final de la estación.

En la costa peruana predominarán condiciones térmicas normales. En Lima Metropolitana, los distritos cercanos al litoral registrarán temperaturas entre 20,4 °C y 27,5 °C, mientras que en las zonas alejadas del mar se prevén valores que fluctuarán entre 19,2 °C y 29,2 °C. Los especialistas indicaron que, durante los primeros días del verano, podrían presentarse noches frescas, seguidas de incrementos puntuales de temperatura con valores cercanos a los 30 °C, principalmente entre febrero y marzo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Verano comenzará este 21 de diciembre y podría traer picos de calor hacia marzo. (Foto: Andina)

El Senamhi advirtió además que, a nivel nacional, los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre las categorías de “muy altos” y “extremadamente altos”. Por ello, recomendó a la población adoptar medidas de protección como el uso de bloqueador solar, gorros, lentes y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.

En cuanto al pronóstico regional, en la región andina las temperaturas diurnas y nocturnas se presentarían entre normales y superiores a lo normal. En la Amazonía peruana se esperan valores diurnos dentro de lo habitual, pero con noches más cálidas de lo normal, sobre todo al inicio de la estación. Respecto a las lluvias, para la costa norte y la sierra norte se prevén acumulados dentro de lo normal, aunque se considera probable la ocurrencia de eventos aislados entre fines de diciembre y los primeros días de enero, especialmente en Cajamarca y La Libertad.

Lima podría alcanzar hasta 30 °C en los próximos meses. (Foto: Andina)

Por otro lado, la Comisión Multisectorial del ENFEN mantiene el sistema de alerta ante El Niño Costero y La Niña Costera en condición de “No Activo” para la región Niño 1+2. Para el verano 2025-2026, se estima una mayor probabilidad de condiciones neutras (58 %), seguidas de condiciones cálidas (32 %), con un incremento de la probabilidad de condiciones cálidas débiles a partir de abril de 2026.

Finalmente, el Senamhi reiteró su compromiso de brindar información meteorológica y climática oportuna y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales para una adecuada prevención y planificación de actividades durante la temporada de verano.