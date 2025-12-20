El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta amarilla en todos los establecimientos de salud a nivel nacional ante la proximidad de las fiestas de fin de año, con el fin de fortalecer la preparación del sistema sanitario frente a posibles emergencias. La medida entró en vigencia a las 00:00 horas del 20 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta las 00:00 horas del 5 de enero de 2026.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 935-2025/MINSA, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Según la normativa, la alerta amarilla se activa cuando existe una alta probabilidad de ocurrencia de eventos adversos, lo que exige a los servicios de salud adoptar medidas de preparación, organización y respuesta inmediata ante situaciones que puedan afectar a la población.

Centros de salud entran en alerta amarilla a nivel nacional por celebraciones de fin de año. (Foto: Andina)

Durante este periodo, la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud será la encargada de coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la alerta en todos los establecimientos del país, en articulación con las Direcciones Regionales de Salud, las Redes Integradas de Salud y las Gerencias Regionales de Salud.

El Minsa precisó que la alerta amarilla no responde a un tipo específico de emergencia, sino que busca asegurar que los centros de salud estén operativos y preparados ante cualquier eventualidad, como accidentes de tránsito, emergencias médicas u otros eventos de riesgo que suelen incrementarse durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

En paralelo, el sector Salud descartó la imposición de restricciones para reuniones familiares, eventos sociales o actividades masivas, pese a la reciente alerta epidemiológica emitida por la detección de casos de influenza A H3N2 variante K. La autoridad sanitaria indicó que no existe justificación para cancelar celebraciones ni limitar encuentros públicos o privados.

Minsa refuerza servicios de salud por Navidad y Año Nuevo con alerta amarilla nacional. (Foto: Andina)

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que los dos casos detectados corresponden a menores de edad atendidos en hospitales de Lima, quienes ya fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro. El Minsa aclaró que esta variante de influenza no presenta las características ni la letalidad del COVID-19 y que la vigilancia epidemiológica continuará de manera focalizada.

Finalmente, el ministerio reiteró que no es obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos ni la suspensión de actividades masivas. Sin embargo, recomendó el uso de tapabocas en establecimientos de salud o en personas que presenten síntomas respiratorios, como parte de las medidas preventivas durante la temporada festiva.