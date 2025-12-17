El Ministerio de Salud (Minsa) informó que ha dispuesto la habilitación de puntos permanentes de vacunación contra la influenza en Lima Metropolitana, con el objetivo de ampliar la cobertura en la población prioritaria que todavía no ha sido inmunizada.

La atención en estos establecimientos se realizará de lunes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Personal de la salud se prepara para inocular a un niño con una vacuna contra el COVID-19, en Lima, el 25 de enero de 2022. (Foto de ERNESTO BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

De acuerdo con el comunicado oficial, la estrategia está dirigida principalmente a “niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y gestantes”. En estos puntos se priorizará la aplicación de la vacuna correspondiente a la actual campaña.

Los establecimientos habilitados son:

1.- Centro de Salud Lince

2.- Centro de Salud Huáscar XV en San Juan de Lurigancho

3.- Centro Materno Infantil Santa Anita

4.- Centro de Salud La Molina

5.- Centro Materno Infantil Rímac

6.- Centro Materno Infantil Santa Luzmila II en Comas

7.- Centro Materno Infantil Juan Pablo II en Villa El Salvador

8.- Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa en Chorrillos

El Minsa recordó que “si ya recibió la vacuna contra la influenza entre abril y noviembre no es necesario que se vuelva a vacunar”. Asimismo, precisó que la ciudadanía puede verificar su estado de vacunación en el carné digital disponible en la plataforma oficial del sector.

Finalmente, el portafolio de Salud exhortó a la población a mantener otras medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser y evitar lugares con alta concentración de personas.