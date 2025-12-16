Un total de 347 bienes culturales repatriados desde Estados Unidos fueron entregados este martes 16 de diciembre al Ministerio de Cultura. La ceremonia oficial se realizó en el Palacio de Torre Tagle y estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lideró las gestiones para el retorno de las piezas al país.

Los bienes recuperados son, en su mayoría, de origen prehispánico. Incluyen piezas de cerámica, textiles, piruros, conopas, restos óseos, líticos, objetos de orfebrería y elementos de madera.

Estas pertenecen a culturas como Nazca, Moche, Wari, Tiahuanaco, Chancay, Chimú, Vicús, Chachapoyas, Lambayeque e Inca. También se identificaron piezas de la costa norte y del período Horizonte Medio. Además, se restituyó un bien cultural etnográfico: una vasija de cerámica de la etnia Shipibo-Konibo.

En el acto participaron el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez. Asistieron también la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Joan Perkins; la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner de Vega; el exministro de Cultura Alejandro Neyra; y el director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Rafael Varón.

Durante su intervención, Luna Briceño destacó el valor simbólico de la recuperación. Señaló que cada pieza devuelta representa un golpe al tráfico ilícito y una reafirmación del compromiso del país con su patrimonio cultural. Añadió que estos bienes vuelven a ocupar el lugar que les corresponde en la historia y la identidad nacional.

El ministro también indicó que la devolución voluntaria por parte de ciudadanos e instituciones de Estados Unidos refleja una mayor conciencia internacional sobre la protección del patrimonio. Subrayó que este proceso se da en un contexto especial, próximo a la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, en 2026.

Al finalizar la ceremonia, los ministros suscribieron el acta de entrega. El Ministerio de Cultura informó que continuará con la declaratoria y el registro de las piezas. Desde 2023, el Perú ha logrado repatriar 6.310 bienes culturales, 1.054 de ellos solo en 2025.