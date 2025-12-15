Las familias de dos adolescentes de apenas 16 años los buscan desesperadamente con ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras desaparecer en la playa Costa Azul en el distrito de Ventanilla, el domingo 14 de diciembre.

América Noticias indicó que uno de los menores, identificado como Juan Emilio Sánchez Alvarado, quien había ido con su familia al balneario, conoció recién esa tarde a su compañero.

Ambos decidieron nadar hasta el llamado ‘barco fantasma’ una nave varada desde hace algunos años a pocos metros de la orilla. Luego de jugar algunos minutos al interior decidieron regresar, pero debido al incremento de la marea y el fuerte oleaje se les dificultó.

César Vargas, funcionario de la Municipalidad de Ventanilla, indicó que la madre de Juan Emilio alertó al Serenazgo y a la Policía al notar que su hijo no regresaba a la orilla, activándose de inmediato los protocolos de emergencia.

Las autoridades locales continúan con los operativos de búsqueda por tierra y aire para dar con el paradero de los jóvenes, aunque hasta el momento no hay rastros.

Playa de alto riesgo por embarcaciones

El funcionario municipal alertó sobre el alto riesgo de la zona donde permanecen las embarcaciones varadas. Señaló que, aunque a simple vista parece un trayecto corto y seguro por el desnivel del terreno, la playa presenta olas cruzadas que dificultan nadar. A ello se suma que el impacto de la marea con la nave provoca remolinos, convirtiendo el área en un grave peligro para quienes intentan acercarse.

Otro menor fallecido en agosto

El matinal indicó que, en agosto de este año, otro menor de 16 años desapareció en circunstancias similares tras llegar hasta la misma embarcación. Hasta el momento su cuerpo no pudo ser hallado.