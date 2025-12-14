Minsa declara alerta epidemiológica nacional ante posible ingreso de influenza A H3N2.

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró una alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva frente al posible ingreso y propagación de enfermedades provenientes de otros países, entre ellas la influenza A H3N2 y el sarampión.
Según informó el sector, la decisión responde al incremento de los viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año, factores que elevan el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.
Newsletter Buenos días
MIRA: Joran van der Sloot: Minjus informa sobre estado de salud del asesino de Stephany Flores
El Minsa precisó que la alerta tiene como objetivo “fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria” en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país.
Asimismo, la medida contempla acciones específicas en vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción de la salud y operaciones sanitarias, con el fin de “garantizar una respuesta oportuna del sistema sanitario”.
Finalmente, el ministerio exhortó a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación, en especial contra el sarampión, adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir a un establecimiento de salud ante la presencia de síntomas.
Llamado a la prevención
Días atrás, el ministro de Salud, Luis Quiroz, exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, como el lavado constante y correcto de manos, cubrirse la nariz y la boca al estornudar, ventilar los espacios cerrados y, ante la presencia de síntomas respiratorios como fiebre, permanecer en el domicilio, usar mascarilla y mantener el distanciamiento físico.
Asimismo, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) informó que, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta la fecha no se han identificado casos de influenza estacional A (H3N2) subclado K en el país.
TE PUEDE INTERESAR
- IPYS rechaza ataque a balazos a periodista en Ucayali
- SAT de Lima sorteará premios de hasta S/ 5 000 entre sus contribuyentes más puntuales
- UNMSM: suspenden fiestas y verbenas tras polémico ‘show’ con strippers dentro del campus
- Crean grupo de trabajo multisectorial para elaborar propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
- Lima Norte ya cuenta con un centro de alta producción de DNI electrónico 3.0
Contenido sugerido
Contenido GEC