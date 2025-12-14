Minsa declara alerta epidemiológica nacional ante posible ingreso de influenza A H3N2.

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró una alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva frente al posible ingreso y propagación de enfermedades provenientes de otros países, entre ellas la influenza A H3N2 y el sarampión.

Según informó el sector, la decisión responde al incremento de los viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año, factores que elevan el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.

El Minsa precisó que la alerta tiene como objetivo “fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria” en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país.

Asimismo, la medida contempla acciones específicas en vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción de la salud y operaciones sanitarias, con el fin de “garantizar una respuesta oportuna del sistema sanitario”.

Finalmente, el ministerio exhortó a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación, en especial contra el sarampión, adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir a un establecimiento de salud ante la presencia de síntomas.

Llamado a la prevención

Días atrás, el ministro de Salud, Luis Quiroz, exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, como el lavado constante y correcto de manos, cubrirse la nariz y la boca al estornudar, ventilar los espacios cerrados y, ante la presencia de síntomas respiratorios como fiebre, permanecer en el domicilio, usar mascarilla y mantener el distanciamiento físico.

Asimismo, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) informó que, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta la fecha no se han identificado casos de influenza estacional A (H3N2) subclado K en el país.