Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido en una vivienda del distrito limeño de Villa El Salvador, donde se realizaba una pollada, informó la Policía Nacional del Perú (PNP). El hecho se registró en un inmueble de dos pisos ubicado en el asentamiento humano Balcones de Villa.

Según información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta los exteriores del predio y efectuaron varios disparos contra las personas que participaban en el evento. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras los asistentes auxiliaban a los heridos.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Quispe Noriega, de 33 años, quien se encontraba acompañado de su esposa y su hijo de tres años. De acuerdo con la PNP, el hombre perdió la vida cuando era trasladado a una clínica de la zona. Las otras dos personas heridas permanecen bajo atención médica en centros de salud cercanos.

El ataque habría sido captado parcialmente por cámaras de vigilancia de viviendas contiguas. No obstante, uno de los propietarios señaló a RPP que su sistema de seguridad era solo disuasivo y no registró completamente el hecho, versión que será verificada por las autoridades. La PNP indicó que el material audiovisual disponible podría resultar clave para identificar a los responsables.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la reiteración de hechos violentos en la zona y denunciaron la falta de presencia policial y de serenazgo. En tanto, la Policía Nacional informó que no se descarta que el ataque esté vinculado a un posible ajuste de cuentas y precisó que el caso es investigado por unidades especializadas.

