En un acto de “rechazo e indignación”, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la suspensión indefinida de “verbenas, fiestas y actividades de naturaleza no académica” dentro de su Ciudad Universitaria.

La medida fue tomada tras la controversia desatada por un show con strippers en la Plaza Fray Tomás de San Martín, el 12 de diciembre, frente a las oficinas del Rectorado, como parte de las celebraciones del 60.º aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial (FII).

“Si bien la autorización fue otorgada exclusivamente para la conmemoración de una fecha académica e institucional, los organizadores incurrieron en una grave desviación del propósito aprobado”, precisaron en un comunicado oficial.

En ese sentido, la casa de estudios precisó que la autorización para la actividad fue concedida “exclusivamente para la conmemoración de una fecha académica e institucional”.

Por ello, la UNMSM acusó a los organizadores de incurrir en una “grave desviación del propósito aprobado” y calificó lo ocurrido como una “transgresión inaceptable” que afecta directamente su imagen institucional.

El texto señala que la incorporación de los espectáculos vulnera “el decoro, las buenas costumbres y la investidura académica” y “menoscaba el respeto debido a nuestra comunidad universitaria”.

¿Qué medidas tomó la UNMSM ante el show de strippers?

De ese modo, las autoridades universitarias dispusieron la suspensión de las actividades no académicas, así como la identificación y sanción de los responsables del evento.

“Queda suspendida, a partir de esta fecha, la realización de verbenas, fiestas y actividades de naturaleza no académica dentro de la Ciudad Universitaria” , establecieron con firmeza.

Para luego añadir: “Se ha instruido a las instancias correspondientes para identificar a los responsables de la organización del evento y aplicar las sanciones administrativas y disciplinarias que correspondan”.

¿Cómo reaccionaron otros gremios de la UNMSM ante la polémica?

En tanto, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) manifestó su rechazo, señalando que este tipo de verbenas son recurrentes y degradan el espíritu sanmarquino.

“Han convertido nuestra casa de estudios en un circo de espectáculo”, manifestaron en un comunicado, que también cuestionó que se permitan estos eventos mientras a actividades gremiales y culturales se les imponen restricciones.

A su vez, la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNMSM se pronunció negando que hayan autorizado el show erótico, pues “no formaba parte de sus actividades por aniversario”, respaldando así la posición institucional del centro de estudios.