La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) iniciará la próxima construcción de una moderna sede en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, región Lima, según anunció su rectora, Jeri Ramón, y la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado.

Ambas autoridades confirmaron que el proyecto se desarrollará bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), gracias al impulso brindado por la actual gestión municipal del alcalde Félix Choquehuanca Quezada.

La rectora Jeri Ramón Ruffner destacó que la implementación de esta nueva sede universitaria permitirá que 535 nuevos estudiantes accedan a carreras profesionales que serán ofrecidas en los próximos procesos de admisión.

“Esta nueva sede contará con las escuelas profesionales de Administración, Contabilidad, Matemática, Psicología, Computación Científica, Estadística e Ingeniería Eléctrica”, precisó la autoridad universitaria.

La obra, con un monto referencial de S/ 105 millones 660 mil 197.84, contempla el mejoramiento y ampliación de la sede de Chilca bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

El proyecto incluye la construcción de tres torres académicas, un auditorio con servicios higiénicos, una losa deportiva, así como el equipamiento y mobiliario educativo y administrativo correspondientes.

De acuerdo con el cronograma establecido, la elaboración de la ficha técnica se iniciará en octubre de este año, mientras que el inicio de la ejecución de la obra está previsto para el primer trimestre de 2026.

Acciones complementarias

El proyecto, denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – sede Chilca, provincia de Cañete, región Lima”, representa un hito para la expansión universitaria en el sur de Lima.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Bienes Inmuebles, suscribió el acta de entrega del terreno en afectación en uso a favor de la UNMSM, con fines académicos.

Por su parte, la municipalidad distrital de Chilca realizó además el mejoramiento de la infraestructura y dotación de equipos necesarios para las futuras facultades.

Complementariamente, se implementó una CEPRE San Marcos en Chilca y se gestionó el financiamiento de becas para los jóvenes de la zona, a fin de fortalecer su preparación para el ingreso a la universidad.

A través de un convenio específico tripartito, se promueve el reforzamiento en el área de Matemáticas en instituciones educativas públicas, con la participación de docentes de la UNMSM, en beneficio de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria.