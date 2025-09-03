La construcción de la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registra un 76.2 % de avance en sus obras civiles, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta será la primera estación de transporte subterráneo ubicada dentro de un campus universitario en el Perú y permitirá a miles de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos llegar de manera más rápida y segura a sus clases.

Actualmente, los trabajos ejecutados por el concesionario Metro de Lima Línea 2 incluyen excavación, encofrado, armado de acero y vaciado de concreto de la losa de cubierta, así como el descabezado de muros pantalla y excavación por debajo de la estructura.

Estas labores buscan garantizar una estación moderna, segura y con altos estándares de resistencia.

La estación San Marcos forma parte de la Etapa 2 del proyecto, que comprende otras terminales en el Callao: Puerto del Callao, Buenos Aires, Juan Pablo II, Insurgentes y Carmen de la Legua.

También incluye las estaciones Óscar Benavides, Elio, La Alborada, Tingo María y Parque Murillo, en el Cercado de Lima. Todas ellas superan el 80 % de avance en obras civiles.

Una vez concluida esta fase, se dará inicio a los trabajos de arquitectura y al equipamiento electromecánico, que permitirán poner en marcha la operación de la estación y asegurar la circulación eficiente de los futuros usuarios.