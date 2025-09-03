La intensa garúa registrada en la capital en los últimos días obligó a las autoridades locales al cierre del bypass de la avenida Pachacútec, a la altura de la curva conocida como Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

Las autoridades dispusieron la clausura del tránsito vehicular en uno de los carriles, luego de que la vía se inundara producto de la acumulación de agua. Aunque actualmente el bypass luce libre de charcos, el asfalto ha quedado dañado por la humedad, lo que motivó la restricción.

El cierre ha generado malestar entre los transportistas y choferes que a diario usan esta ruta. Los vehículos que se trasladan desde el terminal pesquero con dirección a Villa El Salvador deben desviarse por las vías auxiliares, ocasionando congestión en la zona de la cuadra 35 de la avenida Pachacútec.

Punto crítico por falta de drenaje

Este bypass ya había sido identificado como un punto crítico durante episodios de lluvias y garúas intensas. La falta de un sistema de drenaje eficiente ha ocasionado aniegos que en anteriores ocasiones dejaron vehículos atrapados y largas horas de congestión vehicular.

Los vecinos y conductores reclaman la implementación de obras de infraestructura pluvial que permitan evitar que este tipo de incidentes se repitan cada temporada de lloviznas en la capital.

