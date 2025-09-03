El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra Julio Pajuelo Gil (41), investigado por el presunto delito de hurto agravado, luego de haber sido captado robando al interior de un departamento ubicado en la cuadra 22 de la avenida José Gálvez, en el distrito de Lince.

La medida fue confirmada por el Ministerio Público en el marco de la incoación de proceso inmediato obtenida por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal de San Isidro-Lince, a cargo del fiscal provincial Diego Mauricio Torres.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Esta disposición se cumplirá mientras se programe la audiencia de juicio inmediato, con el objetivo de dar celeridad al caso y obtener una pronta sentencia”, precisó la institución.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía logró que se dicte siete meses de prisión preventiva para el investigado Julio Pajuelo, quien habría cometido el delito hurto agravado en grado de tentativa por intentar sustraer objetos de valor tras ingresar a un domicilio de la avenida José Gálvez, en… pic.twitter.com/oOuJLP3z6b — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 2, 2025





El robo frustrado

El hecho ocurrió la noche del último sábado, cuando Pajuelo Gil fingió ser un inquilino para ingresar al edificio y acceder a uno de los departamentos. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que fue sorprendido en plena sala del inmueble por la dueña y su hija, quienes hallaron todo el lugar en desorden.

En su intento de escapar, el sujeto habría tratado de agredir a la pareja de la propietaria con un arma blanca, pero finalmente huyó del lugar sin concretar el robo. Posteriormente fue reducido y capturado gracias a la intervención conjunta de la Policía Nacional y el Serenazgo de Lince, siendo trasladado a la comisaría del distrito.

Con esta medida, Pajuelo Gil permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial que podría culminar en una sentencia en su contra.

VIDEO RECOMENDADO: