La violencia criminal continúa golpeando Lima. Un comerciante fue asesinado a balazos dentro de un restaurante de comida rápida, ubicado en el cruce de las avenidas 26 de Noviembre y Zepita, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El ataque ocurrió frente a su madre, quien presenció el crimen y relató los dramáticos momentos vividos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio, sin descartar que el caso esté vinculado al cobro de cupos.

Sicario ingresa a un local de comida y asesina al dueño de esta de varios disparos. El hecho ocurrió en Villa María del Triunfo. Foto: César.grados@photo.gec

De acuerdo con las primeras versiones, el crimen se produjo al borde de la medianoche, cuando tres personas ingresaron al establecimiento simulando ser clientes. Minutos después, uno de ellos habría dado una señal para que un cuarto sujeto irrumpiera en el local. El atacante se dirigió directamente hacia el comerciante y le disparó a quemarropa, sin darle oportunidad de reaccionar.

Tras perpetrar el asesinato, el sicario y los presuntos cómplices escaparon rápidamente por una escalera que conduce a la parte alta del cerro de este sector de Villa María del Triunfo, según indicaron testigos.

El dramático relato de la madre de la víctima

La madre del comerciante presenció el ataque mientras realizaba labores dentro del restaurante y narró entre lágrimas cómo ocurrió el crimen.

“Yo estaba en la cocina, lavando los servicios. (El sicario) entró por la puerta y le da en la cabeza (a mi hijo). Volteo y mi hijo cae. Tres balas le dan metido en la cabeza”, contó la mujer a RPP.

¿Quién era la víctima?

El comerciante fue identificado como José Fernando Araníbar Chinchay, quien, según se informó, deja a una niña en la orfandad.

Las autoridades continúan recopilando información sobre sus actividades y su entorno para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Sicario ingresa a un local de comida y asesina al dueño de esta de varios disparos. El hecho ocurrió en Villa María del Triunfo. Foto: César.grados@photo.gec

En tanto, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para realizar las pericias correspondientes y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.

Las investigaciones se encuentran en marcha y una de las hipótesis que manejan los agentes es que el asesinato esté relacionado con el cobro de cupos. No obstante, la Policía indicó que esta línea de investigación deberá ser confirmada conforme avancen las diligencias.

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