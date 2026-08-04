Sicario ingresa a un local de comida y asesina al dueño de esta de varios disparos. El hecho ocurrió en Villa María del Triunfo. Foto: César.grados@photo.gec
Sicario ingresa a un local de comida y asesina al dueño de esta de varios disparos. El hecho ocurrió en Villa María del Triunfo. Foto: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

La violencia criminal continúa golpeando Lima. Un comerciante fue asesinado a balazos dentro de un restaurante de comida rápida, ubicado en el cruce de las avenidas 26 de Noviembre y Zepita, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El ataque ocurrió frente a su madre, quien presenció el crimen y relató los dramáticos momentos vividos.

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