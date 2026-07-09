Las persistentes lloviznas que se registraron en Lima durante los últimos días provocaron inundaciones en diversos puntos de la capital, afectando la circulación vehicular. Una de las principales afectaciones se reportó en el bypass de la avenida Pachacútec de Villa María del Triunfo, donde el tránsito fue suspendido de manera temporal.

El cierre del bypass ocasionó largas filas de vehículos y congestionamiento en una de las principales vías de acceso hacia Lima Sur. Conductores que se dirigían a distintos puntos de la capital tuvieron que utilizar rutas alternas como medida preventiva.

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De acuerdo con la información difundida en Buenos Días Perú, el bypass amaneció completamente inundado producto de las lloviznas. La situación se agravó porque la infraestructura no cuenta con un sistema de drenaje eficiente que permita evacuar rápidamente el agua, un problema que ya se ha presentado en temporadas anteriores.

Bypass de Villa María del Triunfo fue cerrado por acumulación de agua por fuerte llovizna. (Foto: Captura de video / Buenos Días Perú)

Ante la emergencia, personal de Serenazgo restringió el ingreso de vehículos en ambos extremos del bypass, tanto en dirección hacia San Juan de Miraflores como hacia Villa El Salvador. Paralelamente, equipos municipales realizaron trabajos para retirar el agua acumulada y restablecer el tránsito de forma segura.

Las imágenes registradas por el citado medio, evidenciaron el alto nivel del agua, cuya profundidad llegaría hasta los 15 centímetros, que impedía el paso seguro de los vehículos y elevaba el riesgo de que quedaran atrapados.

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Mientras continúan las labores para rehabilitar el bypass, se recomienda a los usuarios mantenerse informados sobre el estado de las vías y conducir con precaución debido a las condiciones climáticas.

Bypass de Villa María del Triunfo fue cerrado por acumulación de agua por fuerte llovizna. (Foto: Captura de video / Buenos Días Perú)

Las autoridades no descartan que nuevas lloviznas puedan generar afectaciones similares en otros puntos de Lima si persisten las precipitaciones durante las próximas horas.