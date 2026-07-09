Bypass de Villa María del Triunfo fue cerrado por acumulación de agua por fuerte llovizna. (Foto: Captura de video / Buenos Días Perú)
Bypass de Villa María del Triunfo fue cerrado por acumulación de agua por fuerte llovizna. (Foto: Captura de video / Buenos Días Perú)
Por Redacción EC

Las persistentes lloviznas que se registraron en Lima durante los últimos días provocaron inundaciones en diversos puntos de la capital, afectando la circulación vehicular. Una de las principales afectaciones se reportó en el bypass de la avenida Pachacútec de Villa María del Triunfo, donde el tránsito fue suspendido de manera temporal.

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