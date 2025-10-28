La sagrada imagen del Señor de los Milagros salió a las calles de la ciudad de Lima este martes 28 de octubre, en lo que es su quinto y penúltimo recorrido procesional de este año. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Miles de fieles acompañan al Cristo de Pachacamilla en una jornada de fe y recogimiento que conmemora el milagro ocurrido tras el terremoto del 28 de octubre de 1746. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Algunas fieles caminaron descalzas durante la procesión como muestra de penitencia. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
El recorrido incluyó la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando por la avenida Alfonso Ugarte hasta el Hospital Arzobispo Loayza, para bendecir a los enfermos y personal de salud. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
De esta manera los fieles rinden homenaje al andar de la sagrada imagen del Cristo Moreno. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Los devotos del Señor de los Milagros le piden a la sagrada imagen bendecir sus hogares. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Como ya es tradición, la venta de comida no podía faltar este año. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Tampoco faltó la venta del tradicional turrón de octubre. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Imagen aérea del recorrido del Señor de los Milagros por las calles de Lima. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Los fieles prepararon sábanas de flores para homenajear al Cristo Moreno durante su recorrido procesional. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Fieles de todas las edades rezan a la sagrada imagen en una muestra de fervor y devoción. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
La procesión avanza por la avenida Venezuela, donde visitará la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Posteriormente, seguirá por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Este martes 28 de octubre la venerada imagen del Señor de los Milagros salió nuevamente en procesión por las calles de Lima en su quinto recorrido procesional.
