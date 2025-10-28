En el Perú, el Señor de los Milagros representa para la comunidad católica un símbolo de fe, esperanza y protección. Como cada año, durante esta época, miles de personas aguardan la salida en procesión del ‘Cristo Moreno’ para rendirle homenaje, dejando de lado diferencias e ideologías. De hecho, una de las tradiciones que acompaña esta celebración son los deliciosos turrones y anticuchos, que suele ofrecerse al público en las principales calles de Lima. En ese contexto, los fieles devotos esperan con gran entusiasmo el último recorrido del Cristo de Pachacamilla, que marcará el cierre de la tradicional peregrinación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL ÚLTIMO RECORRIDO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2025?

Octubre es considerado por muchos como el ‘mes morado’, debido a que el Señor de los Milagros sale en procesión por las principales calles de Lima, derramando su bendición a su paso. Es así que, con motivo del último recorrido del ‘Cristo Moreno’, a través de la plataforma del Hermandad del Señor de los Milagros informó que la guardada de la sagrada imagen se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre. En esta última fecha pasará por la Av. Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la Av. Emancipación para retornar a la Iglesia de las Nazarenas.

Por último, es importante mencionar que, durante el mes de octubre, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas mantiene una intensa actividad litúrgica con misas programadas en distintos horarios para los fieles devotos, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Asimismo, el templo abre sus puertas a los fieles desde las 5:45 a. m. y permanece accesible hasta las 10 p. m., además de ofrecer el sacramento de la confesión a partir de las 8 a. m.

¿CUÁNTO PESA EL ANDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), encabezada por la física María Elena López, reveló que el anda del Señor de los Milagros tiene un peso que oscila entre 900 y 990 kilos. Este peso se distribuye entre 32 cargadores, lo que permite nivelar la estructura durante su recorrido en procesión.

La especialista detalló que la carga que soporta cada miembro de la Hermandad del Cristo Moreno varía entre 25 y 30 kilos, y el anda se eleva a más de cuatro metros, lo que añade un desafío significativo a la tarea de los cargadores. Estos aspectos técnicos son importantes para entender la logística y el esfuerzo físico implicados en este importante acontecimiento religioso.

