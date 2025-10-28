Delincuentes arrojan explosivo contra cevichería en el Rímac en pleno estado de emergencia. (Foto: GEC)
Delincuentes arrojan explosivo contra cevichería en el Rímac en pleno estado de emergencia. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

La tranquilidad de los vecinos del se vio interrumpida cuando un artefacto explosivo estalló frente a una cevichería ubicada en la cuadra 1 de la avenida Tarapacá. El ataque, que no dejó víctimas, sí ocasionó importantes daños materiales y reavivó el temor por los que afectan a comerciantes del distrito.

LEE: Presidente José Jerí descarta toque de queda durante el estado de emergencia en Lima y Callao

De acuerdo con los primeros reportes policiales, se trataría de un atentado perpetrado por presuntos extorsionadores que exigen pagos a los dueños de negocios locales a cambio de “protección”. La detonación destruyó parte de la fachada del establecimiento y afectó viviendas aledañas.

Efectivos de la Comisaría del Rímac y de la División de Investigación Criminal (Dirincri) llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias. Los peritos en explosivos trabajan en la zona para determinar el tipo de artefacto utilizado, mientras se analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Los propietarios del local denunciaron haber recibido amenazas previas mediante llamadas y mensajes anónimos. Vecinos también aseguraron que, en las últimas semanas, otros comerciantes del área habrían sido blanco de intimidaciones similares.

El hecho ocurre en pleno decretado por el Gobierno en Lima Metropolitana y el Callao, una medida que busca enfrentar la ola delictiva y fortalecer los patrullajes. Sin embargo, los ataques con explosivos y los casos de extorsión continúan preocupando a los vecinos del Rímac.

MÁS: Gobierno dispone investigación para esclarecer accidente que causó la muerte del general Marco Marín Saldaña

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

