La tranquilidad de los vecinos del Rímac se vio interrumpida cuando un artefacto explosivo estalló frente a una cevichería ubicada en la cuadra 1 de la avenida Tarapacá. El ataque, que no dejó víctimas, sí ocasionó importantes daños materiales y reavivó el temor por los casos de extorsión que afectan a comerciantes del distrito.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, se trataría de un atentado perpetrado por presuntos extorsionadores que exigen pagos a los dueños de negocios locales a cambio de “protección”. La detonación destruyó parte de la fachada del establecimiento y afectó viviendas aledañas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Ataque con explosivo causa pánico en el Rímac. (Foto: GEC)

Efectivos de la Comisaría del Rímac y de la División de Investigación Criminal (Dirincri) llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias. Los peritos en explosivos trabajan en la zona para determinar el tipo de artefacto utilizado, mientras se analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Los propietarios del local denunciaron haber recibido amenazas previas mediante llamadas y mensajes anónimos. Vecinos también aseguraron que, en las últimas semanas, otros comerciantes del área habrían sido blanco de intimidaciones similares.

Presuntos extorsionadores atacan local con explosivo en Lima pese a operativo policial. (Foto: GEC)

El hecho ocurre en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno en Lima Metropolitana y el Callao, una medida que busca enfrentar la ola delictiva y fortalecer los patrullajes. Sin embargo, los ataques con explosivos y los casos de extorsión continúan preocupando a los vecinos del Rímac.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.