El presidente de la República, José Jerí, descartó este martes la aplicación de un toque de queda como parte del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y el Callao desde el pasado 22 de octubre.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el mandatario precisó que, tras una evaluación de campo y el análisis de los resultados obtenidos en la primera semana de implementación, el Gobierno ha decidido no contemplar la medida de inmovilización obligatoria.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y críticas al diseño de nuestro actual estado de emergencia, no se está contemplando aplicar el toque de queda”, señaló Jerí.

Noticia en desarrollo...