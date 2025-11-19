El presidente de la República, José Jerí, anunció que se extenderá el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, con el propósito de reforzar y ampliar las medidas implementadas por el Ejecutivo para enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad de los ciudadanos. ¿Pero habrá o no toque de queda? El Ministerio del Interior (Mininter) respondió dicha interrogante.

Estado de emergencia: Mininter aclara si habrá o no toque de queda en la nueva ampliación

Aunque los ataques a compañías de transporte y otros delitos continúan, incluso en horas de la madrugada, el ministro del Interior señaló que, por el momento, el Gobierno no contempla la instauración de un toque de queda.

“Eso creo que está descartado. Desde el señor presidente de la República, salvo que en un momento lo volvamos a tocar. A nivel de Gobierno no hemos tratado este tema del toque de queda”, indicó ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

¿Qué más dijo el ministro del Interior?

Asimismo, Tiburcio apoyó la prórroga del estado de emergencia. “Porque no podemos darle más tregua a la delincuencia. Si bien es cierto hemos dado un paso firme, vamos a seguir dando dos o tres pasos más para poder seguir avanzando en todo este proceso que nos hemos empeñado como Gobierno”.

“Estamos haciendo nuestro trabajo y producto de ello, ustedes ya están siendo testigos. Estamos golpeándolos duramente a nivel de la división de extorsiones, a nivel de todas las unidades especializadas. Este trabajo está puesto de manifiesto”, agregó el ministro.

Qué restricciones hay en un estado de emergencia

Durante la proclamación, los agentes de seguridad tendrán, en caso de que ocurran situaciones de riesgo, la facultad de intervenir en un domicilio o establecimiento sin requerir una orden judicial, y podrán suspender una fiesta, reunión o cualquier otro evento, según sea necesario.

Asimismo, se reforzarán las acciones para dar batalla a la delincuencia común, el crimen organizado (extorsión y sicariato) y el narcotráfico mediante la inteligencia policial. Además, en este periodo del estado de emergencia habrá un riguroso control de armas y la verificación de las tarjetas de propiedad y licencias. Esto con el objetivo de reducir la actividad delictiva y debilitar el poder de las mafias que extorsionan a artistas, empresarios, directores de colegios y propietarios de negocios en general, quienes son victimas diariamente de estos criminales.