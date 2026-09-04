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Mucho más que un secuestro

“Este hecho debiera ser un parteaguas para enfrentar una situación de estas características. Primero es urgente un alineamiento entre el Ejecutivo (Ministerios del Interior y Defensa) con la PNP. La búsqueda de la verdad y justicia debe ser el único norte”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla la madrugada del domingo en Trujillo, junto con el asesinato de todos sus acompañantes, no ha hecho más que ratificar lo que viene pasando en la región La Libertad desde hace ya un buen tiempo: que los grupos criminales actúan libremente y que el negocio de la minería informal e ilegal es transversal a estos hechos delictivos.

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