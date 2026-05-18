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Un agente de policía participa en una operación para detener a Eduardo Gómez, alias «Gordo Paul», durante el toque de queda impuesto por el presidente Daniel Noboa para combatir el crimen organizado, en Quito, en la madrugada del 14 de mayo de 2026. Foto: AFP
Un agente de policía participa en una operación para detener a Eduardo Gómez, alias «Gordo Paul», durante el toque de queda impuesto por el presidente Daniel Noboa para combatir el crimen organizado, en Quito, en la madrugada del 14 de mayo de 2026. Foto: AFP
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Por Agencia AFP

La policía de Ecuador detuvo a más de 5.000 personas, de las cuales unas 700 están relacionadas con bandas criminales, tras dos semanas de toque de queda nocturno, informó el lunes el ministro del Interior, John Reimberg.

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