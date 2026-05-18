La policía de Ecuador detuvo a más de 5.000 personas, de las cuales unas 700 están relacionadas con bandas criminales, tras dos semanas de toque de queda nocturno, informó el lunes el ministro del Interior, John Reimberg.

La medida se aplicó en nueve de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito.

Entre los detenidos están dos delincuentes de los más buscados en el país, según el balance presentado por Reimberg en sus redes sociales.

PUEDES VER: Ecuador militariza un puerto en provincia fronteriza con el Perú para combatir a las mafias

Desde el 3 de mayo, cuando empezó el toque de queda, las autoridades también decomisaron 9,2 toneladas de droga.

El bloque de seguridad, que comprende a policías y militares, también realizó 378 allanamientos e incautó más de 600 armas, 3.000 municiones y 1.000 explosivos.

El toque de queda “permitió intensificar los operativos de control, patrullaje, inteligencia y acciones focalizadas contra estructuras delictivas”, señaló el bloque de seguridad en un comunicado.

Los frecuentes estados de excepción y los toques de queda son parte de la política de mano dura del gobierno del presidente derechista Daniel Noboa.

El ministro del Interior de Ecuador, Jhon Reimberg, encabeza un operativo policial durante el toque de queda impuesto por el presidente Daniel Noboa para combatir el crimen organizado en Quito, en la madrugada del 14 de mayo de 2026. (Foto: AFP). / -

Con el apoyo de Estados Unidos y un gran despliegue de policías y militares, el mandatario busca doblegar a peligrosas mafias dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Pese a las medidas, la violencia en Ecuador no cesa. El país registró el año pasado el récord de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime.

Este fue el segundo toque de queda que impuso el gobierno en lo que va del año.

Por Ecuador, estratégicamente posicionado en el Pacífico oriental, circula un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esa droga.