Al menos diez personas resultaron heridas este martes tras el violento choque entre un bus de la línea A y el tren del Ferrocarril Andino, en el cruce de las avenidas Ferrocarril y Mariátegui, en el distrito de El Agustino.

El accidente se produjo en horas de la mañana y provocó una fuerte congestión vehicular en toda la zona, especialmente en dirección a Puente Nuevo, donde decenas de vehículos quedaron varados durante varios minutos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Choque entre tren y bus deja varios heridos y caos vehicular en El Agustino. (Foto: Captura/Canal N)

Según testigos, el bus habría intentado ganar el paso al tren sin respetar las señales de advertencia del cruce ferroviario, las cuales incluyen alarmas sonoras y visuales que se activan cada vez que se aproxima una locomotora.

El impacto fue de costado, lo que provocó que el vehículo de transporte público fuera desplazado varios metros sobre la vía. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el bus detenido, con severos daños en uno de sus laterales, mientras pasajeros intentaban salir por las ventanas.

Hasta el momento del primer reporte, ninguna unidad del Cuerpo de Bomberos ni del SAMU había llegado al lugar, aunque posteriormente se confirmó la presencia de personal de auxilio para atender a los heridos y trasladarlos a centros de salud cercanos.

El siniestro ocurrió en una hora de alto tránsito vehicular, lo que agravó el caos en las principales vías de El Agustino. Las autoridades vienen realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del choque y las responsabilidades del caso.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.