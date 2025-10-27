Ante el incremento de casos de extorsión y delitos financieros en el país, la congresista Maricarmen Alva presentó el Proyecto de Ley denominado Ley para el fortalecimiento de la lucha contra la extorsión, el sicariato y los delitos financieros vinculados.

La propuesta plantea incorporar sanciones más severas contra quienes presten o alquilen sus cuentas bancarias o digitales a organizaciones criminales.

Choferes víctimas de extorsionadores. (@gec)

Según el texto, quienes cedan sus cuentas con conocimiento de su uso delictivo enfrentarán penas de entre 10 y 15 años de prisión.

En los casos en que dichas cuentas sean empleadas para delitos graves, como extorsión o sicariato, la pena se elevaría de 15 a 25 años, además de una inhabilitación de hasta 25 años para contratar servicios financieros.

La iniciativa también busca que todas las transferencias bancarias, billeteras electrónicas y aplicaciones financieras requieran reconocimiento facial o huella digital obligatoria, con el fin de verificar la identidad del usuario real y evitar que los delincuentes operen mediante cuentas falsas.

“Hoy los extorsionadores no solo amenazan por teléfono: también cobran desde una billetera electrónica sin mostrar la cara. Con esta ley los obligamos a identificarse. Quien nada teme, nada oculta”, sostuvo Alva.

Internos con condenas por sicariato y extorsión son reubicados en penal Ancón I bajo control total. (Foto: GEC)

Asimismo, la propuesta modifica el artículo 13 del Código de Ejecución Penal para que los condenados por extorsión o sicariato sean recluidos en un régimen penitenciario especial de alto control, con aislamiento y vigilancia tecnológica permanente.

“No más mafias manejadas desde las cárceles. Vamos a cortarles el dinero, las comunicaciones y la impunidad”, agregó la parlamentaria.