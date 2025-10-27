Ante el incremento de casos de extorsión y delitos financieros en el país, la congresista Maricarmen Alva presentó el Proyecto de Ley denominado Ley para el fortalecimiento de la lucha contra la extorsión, el sicariato y los delitos financieros vinculados.
La propuesta plantea incorporar sanciones más severas contra quienes presten o alquilen sus cuentas bancarias o digitales a organizaciones criminales.
Newsletter Buenos días
MIRA: Roban joyería cerca a Palacio de Gobierno: ladrones se llevaron 1 millón de soles en prendas
Según el texto, quienes cedan sus cuentas con conocimiento de su uso delictivo enfrentarán penas de entre 10 y 15 años de prisión.
En los casos en que dichas cuentas sean empleadas para delitos graves, como extorsión o sicariato, la pena se elevaría de 15 a 25 años, además de una inhabilitación de hasta 25 años para contratar servicios financieros.
La iniciativa también busca que todas las transferencias bancarias, billeteras electrónicas y aplicaciones financieras requieran reconocimiento facial o huella digital obligatoria, con el fin de verificar la identidad del usuario real y evitar que los delincuentes operen mediante cuentas falsas.
“Hoy los extorsionadores no solo amenazan por teléfono: también cobran desde una billetera electrónica sin mostrar la cara. Con esta ley los obligamos a identificarse. Quien nada teme, nada oculta”, sostuvo Alva.
Asimismo, la propuesta modifica el artículo 13 del Código de Ejecución Penal para que los condenados por extorsión o sicariato sean recluidos en un régimen penitenciario especial de alto control, con aislamiento y vigilancia tecnológica permanente.
“No más mafias manejadas desde las cárceles. Vamos a cortarles el dinero, las comunicaciones y la impunidad”, agregó la parlamentaria.
TE PUEDE INTERESAR
- Urgen sistemas alimentarios sostenibles en Perú y el mundo
- Ministro Vicente Tiburcio afirma que el Consejo de Ministros evalúa un toque de queda en Lima y Callao
- Tres incendios en el Centro de Lima en 24 horas: más de 50 unidades de bomberos, cuatro heridos, comerciantes afectados y más
- Miles de fieles participan en la misa central del Señor de los Milagros en el Callao | FOTOS
- Suboficial Luis Magallanes: “No ha sido mi intención lastimar a nadie, mucho menos quitarle la vida a una persona”
Contenido sugerido
Contenido GEC