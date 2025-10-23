Según la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más de 600 millones de personas padecerán hambre para el 2030 y un tercio de todos los alimentos producidos se perderán o desperdiciarán.

Frente a este desafío global, la industria en Perú tiene un rol clave. Los avances deben materializarse con la implementación de cambios estructurales que impacten positivamente en la huella ambiental del sector.

Estas prácticas responden a la necesidad urgente de desvincular la producción industrial del agotamiento de recursos. Según la FAO, la agricultura y la industria de alimentos son responsables del 30% del consumo de energía a nivel global y generan un impacto significativo en los recursos hídricos.

“La sostenibilidad ya no es un área separada del negocio; es la única forma de operar a futuro”, sostuvo Aura Méndez, directora de Asuntos Públicos y Corporativos de Mondelēz International para América Latina y el Caribe. “Estos avances, desde la eficiencia energética hasta el empaque, son esenciales para construir un sistema alimentario que no comprometa a las próximas generaciones”, añadió.