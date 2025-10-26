Tres incendios en el Centro de Lima en 24 horas: más de 50 unidades de bomberos, cuatro heridos, comerciantes afectados y más

El Comercio pudo constatar que, en menos de 24 horas, el 25 de octubre, el Cuerpo de Bomberos reportó un total de tres incendios en los jirones Junín, Huanta y Miroquesada, respectivamente. En estos siniestros participaron un promedio de 53 unidades de bomberos, además de policías y miembros de la municipalidad, quienes se dirigieron a las zonas afectadas.

El primero ocurrió en la mañana, a la altura de la cuadra 6 del jirón Junín, cerca al Congreso de la República. Comenzó a las 6:26 a. m. y se desplazaron un total de 21 unidades. Comerciantes y transeúntes evacuaron la zona, mientras un denso humo negro permanecía en el ambiente. Testigos indicaron que algunas personas ingresaron al inmueble para retirar mercadería de bordados, incluida una mujer que logró sacar productos de plástico, situación que causó preocupación entre los equipos de emergencia debido al riesgo de propagación del fuego.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) indicó que el siniestro habría comenzado en un almacén clandestino. El incendio fue confinado cerca de las 10:00 a. m., tras la coordinación entre Bomberos y Sedapal; aunque aún no había sido extinguido. La municipalidad anunció que, una vez controlado el fuego, fiscalizarán los permisos de este tipo de establecimientos.

Cuatro bomberos resultaron heridos y comerciantes evacuaron sus locales por precaución. Foto: GEC.

Además, EsSalud informó que hay cuatro bomberos heridos y afectados por el incendio en la cuadra seis del Jr. Junín, en el Cercado de Lima. Fueron trasladados a hospitales de la institución: tres al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y uno al Hospital Grau. Los cuatro están recibiendo atención médica y se encuentran estables.

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, acudió junto con el gerente de Sedapal para brindar el apoyo necesario y contribuir a la mitigación del incendio. Respecto a posibles hechos similares que puedan ocurrir en el Centro Histórico, donde existen inmuebles de adobe y quincha con más de 150 años de antigüedad, desde los inicios de la República, indicó que se coordinará con la Municipalidad de Lima para definir acciones y medidas pertinentes. En cuanto a la atención de las familias damnificadas, explicó que, en conjunto con la municipalidad, se realizará el empadronamiento correspondiente con el fin de activar los bonos por desastres.

Ante las versiones que señalan la posibilidad de que el incendio hubiera sido provocado, debido a su cercanía con el Congreso de la República, Mariela Falla, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, manifestó que serán las investigaciones de los peritos las que determinarán el origen del siniestro. Agregó que otra hipótesis que se maneja es que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito.

Los comerciantes del jirón Huanta se vieron obligados a sacar su mercadería. Foto: GEC.

Más incendios

Luego, a las 6:04 de la tarde, se reportó otro incendio en el centro, en una galería ubicada en la cuadra 11 del jirón Huanta, a la altura de la cuadra seis de Miguel Grau. Fueron más de 30 unidades las que se dirigieron a la zona. Trascendió que tuvieron dificultades para llegar debido a la gran cantidad de comercio ambulatorio y al tráfico vehicular en las calles aledañas. La galería, que también sirve como almacén, guardaba en su interior productos presuntamente inflamables elaborados en base a plásticos, maderas, telas, metales, aerosoles, entre otros productos. Tanto la Policía como miembros de la municipalidad también se dirigieron a la zona.

En entrevista con El Comercio, el jefe departamental de Lima Centro de los Bomberos, Freddy Rivera, informó que todavía no se tiene información sobre el origen del incendio, pero que alrededor de tres horas después se pudo confinar y luego se realizaron trabajos preventivos. “Primero llegaron dos unidades y se evacuó a todos los comerciantes. Fue un código tres. Ya está confinado, pero eso no significa que esté extinguido; estamos aperturando los locales poco a poco. Se han visto afectados alrededor de 70 locales”, dijo.

Por otro lado, el alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que este incendio podría haber sido provocado. “Dos incendios en el Centro de Lima en un mismo día es muy raro; las investigaciones determinarán lo ocurrido”, señaló.

“Los incendios coinciden con la marcha del 25 de octubre. Sabemos que son manifestaciones pacíficas, pero si se comprobara que esto fue algo intencionado, de pacífico no tendría nada. Esperamos que las investigaciones sigan su curso, mientras nuestro equipo cubre toda la zona para registrar en detalle lo que ocurre mediante cámaras, patrulleros y personal”, declaró el burgomaestre desde el Centro de Operaciones de la MML.

Autoridades investigan si los incendios fueron provocados o producto de negligencias en fumigaciones. Foto: GEC. / CesarBuenoO

Comerciantes afectados dijeron a El Comercio que el fuego pudo haber sido causado por una negligencia al momento de realizar los procesos de fumigación propios de la galería comercial.

El último incendio reportado ha sido el del jirón Miroquesada, a la altura de la cuadra 14, igualmente en el Centro Histórico de Lima, donde se han desplegado las cisternas de Sedapal hacia ese punto. Este último incendio se verificó minutos después del iniciado en el jirón Huanta, a las 7:09 p. m., según el portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y donde tres unidades se encuentran en la zona.

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números: