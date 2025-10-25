Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Escucha la noticia

00:0000:00
Miraflores confirma “ligeras imperfecciones” en vidrios del Puente Bicentenario: ¿qué ocurrió y qué medidas tomaron?
Resumen de la noticia por IA
Miraflores confirma “ligeras imperfecciones” en vidrios del Puente Bicentenario: ¿qué ocurrió y qué medidas tomaron?

Miraflores confirma “ligeras imperfecciones” en vidrios del Puente Bicentenario: ¿qué ocurrió y qué medidas tomaron?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Luego de que se difundieran nuevas imágenes de supuestos hundimientos en vidrios del Puente de la Paz, también llamado puente Bicentenario, la Municipalidad de Miraflores descartó la existencia de daños estructurales. Fuentes del municipio precisaron que se trataba de “ligeras imperfecciones imperceptibles propias del uso” y que lo que se estaba realizando era un trabajo de prevención y mantenimiento.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Mafia de cooperativas dejó la quiebra a pacientes con cáncer y ancianos #VideosEC #Pasaenlacalle
Hay cooperativas financieras confiables, hay otras que están en la mira por operaciones sospechosas, y hay un tercer grupo de cooperativas que han sido creadas exclusivamente para estafar a sus socios: les quitan todo el dinero hasta asegurarse de que no siquiera puedan pagarle a un abogado. Episodio 11 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio conducido por el periodista Juan Pablo León

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC