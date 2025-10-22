Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Escucha la noticia

00:0000:00
Huecos y desniveles de hasta 11 metros, tramos sin terminar y más: el crítico estado de la de la Av. Brasil
Resumen de la noticia por IA
Huecos y desniveles de hasta 11 metros, tramos sin terminar y más: el crítico estado de la de la Av. Brasil

Huecos y desniveles de hasta 11 metros, tramos sin terminar y más: el crítico estado de la de la Av. Brasil

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las 41 cuadras de la avenida Brasil están marcadas por tronchas, huecos y diversas protuberancias que dificultan el tránsito vehicular. El Comercio realizó un recorrido por la zona y constató que estos hundimientos y daños en la vía pueden alcanzar hasta 11,30 metros de largo. En exclusiva, la Municipalidad de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), explicó a qué se debe esta situación y qué trabajos de mantenimiento se vienen ejecutando.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

El fraude de la compra de acciones: lo perdieron todo al 'invertir' en petróleo #VideosEC #Pasaenlacalle
Creyeron en un broker internacional que les prometió ganancias de 7% mensual. Estas empresas actúan con total impunidad pues no tienen regulación en el país. Entérate más sobre esta nueva modalidad de fraude en el noveno episodio de #PasaEnLaCalle

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC