Huecos y desniveles de hasta 11 metros, tramos sin terminar y más: el crítico estado de la de la Av. Brasil

En primer lugar, se comprobó que en el cruce del jirón Talara con la Avenida Brasil, a la altura de la cuadra 9, se observaban las primeras protuberancias y desniveles que dificultan el tránsito fluido. Esta situación también se aprecia en el cruce con el jirón General Orbegoso. En ambos puntos se registra una zona plagada de desniveles y agujeros de hasta 7 metros de largo.

El Comercio recorrió toda la avenida y constató daños en varios cruces. Foto: Sebastián Ramírez.

El mismo panorama se repite unas cuadras más adelante: en el cruce de la Avenida Brasil con la Avenida General Borgoño, a la altura de la cuadra 13 de la vía, donde el tránsito tranquilo se ha vuelto casi imposible para los conductores. Según choferes y comerciantes de la zona, estos tramos presentan problemas desde hace dos semanas. En este caso, los huecos alcanzan una longitud de 11,30 metros, la medida más extensa reportada en la avenida.

Finalmente, algunas cuadras más adelante; en el cruce con el jirón Arica y con el jirón Miraflores, aproximadamente en la cuadra 40 de la Avenida Brasil, casi llegando al final de la vía; se observan huecos y desniveles por los que pasan los vehículos, con dimensiones promedio de 9,30 metros.

Las 41 cuadras de la avenida Brasil están marcadas por tronchas, huecos y diversas protuberancias que dificultan el tránsito vehicular. @elcomercio_peru pic.twitter.com/czwlLe7jX9 — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) October 22, 2025

El Comercio observó que a lo largo de la vía hay maquinaria realizando labores de asfaltado; sin embargo, aparentemente los trabajos no se desarrollan de forma integral, lo que deja tramos inconclusos en los que los automóviles no pueden transitar de manera estable.

Municipalidades distritales

Los distritos que se ven afectados por esta situación, al colindar con la vía, son Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Magdalena. El Comercio contactó a estos municipios y dos de ellos decidieron declarar al respecto, pues, al tratarse de una vía metropolitana, su competencia recae en la Municipalidad de Lima, aunque afecta directamente a esos distritos.

El Comercio realizó un recorrido por la zona y constató estos hundimientos y daños en la vía. @elcomercio_peru pic.twitter.com/swsyiCXATA — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) October 22, 2025

El distrito de Jesús María argumentó que, en la altura del Hospital de la Policía, sufrían de un tramo con tronchas. No obstante, señalaron que los hundimientos ya fueron parchados.

La zona a la que hace referencia el municipio de Jesús María se hizo tristemente famoso por un gran forado que afectaba el tránsito y generaba daños en los amortiguadores de los vehículos que circulaban por la zona.

“Están avanzando por bloques. Es una obra netamente de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, explicaron. Afirmaron que no han recibido mayores quejas ni tienen conocimiento de más puntos donde la transitabilidad se vea afectada. En cambio, el escenario en el municipio de Magdalena es diferente .

La Municipalidad de Lima planea realizar un mejoramiento de la capa asfáltica de la Avenida Brasil, pero este tipo de proyecto genera dudas sobre por qué se sigue trabajando con esos materiales. Foto: Sebastián Ramírez.

En una entrevista con El Comercio, el gerente municipal de Magdalena, Enrique Sánchez, manifestó que las zonas más críticas del distrito se encuentran en el cruce de la Avenida Brasil con los jirones Arica y Miraflores, donde este diario detectó múltiples huecos y desniveles. “Esta obra de Lima Metropolitana ha intervenido en toda la Avenida Brasil. Nosotros en 2023 realizamos reparaciones puntuales, pero la problemática que tenía la avenida ya requería una intervención integral”, afirmó.

Conductores y vecinos reportan tronchas y desniveles que dificultan la circulación. Foto: Sebastián Ramírez.

“Respecto a estos puntos críticos, ya nos hemos puesto en comunicación con la gerencia de movilidad urbana de la MML para que notifiquen a la empresa contratista y se pueda subsanar lo antes posible. La obra sí está dentro de los plazos. Hay que dejar claro que esta obra es de Lima Metropolitana y nosotros estamos coadyuvando para que se precise cuáles son los puntos críticos en medio del desarrollo de su obra”, agregó.

¿Solución a corto plazo?

El arquitecto urbanista Carlos Morales explicó a El Comercio que se observa que la Municipalidad de Lima planea realizar un mejoramiento de la capa asfáltica de la Avenida Brasil, pero este tipo de proyecto genera dudas sobre por qué se sigue trabajando con esos materiales. “ Lo que normalmente vemos es que se está haciendo un cambio de capa asfáltica en las pistas, cuando realmente, al optar por otros materiales como el concreto armado, podría ser más eficiente a largo plazo porque el requerimiento de mantenimiento es menor ”, señaló.

“Entiendo que pueda resultar más costoso, pero debe evaluarse el costo-beneficio; entonces, si bien es saludable y está bien que la municipalidad asuma sus competencias y realice mejoras para garantizar una adecuada transitabilidad vehicular, sí hay que cuestionar los materiales y también que muchas veces este tipo de obras se realizan sin una debida comunicación efectiva a los vecinos y municipios , lo que termina generando incomodidad y molestias”, expresó.

La Municipalidad de Lima explicó que se están realizando trabajos de mantenimiento por tramos, y que las zonas pendientes serán intervenidas en los próximos días. Foto: Sebastián Ramírez.

El especialista explicó que muchas veces se prefieren materiales más baratos no solo por el precio, sino también por una cuestión técnica. “La solución más costosa, de pronto, implica armar un expediente que va a tomar más tiempo. Las capacidades de ejecución son cuestionables. Al final, se terminan parchando las pistas y al año siguiente vuelve a aparecer ese mismo problema porque los materiales se terminan saliendo ”, indicó.

“Esto impacta al tránsito mismo, porque al no ser soluciones integrales muchas veces se realizan intervenciones fragmentadas, es decir, se hace un mejoramiento de las vías, pero solo en unas cuadras. Eso genera tráfico y embotellamientos. Como mencioné, se deben utilizar soluciones donde prime el concreto, tal como se está implementando en las vías del Metropolitano”, concluyó.

Descargos de la MML

En exclusiva con este diario, el ingeniero civil Luis Felipe Barrientos Rios, gestor técnico de Invermet de la MML, señaló que estas obras pertenecen al proyecto “Bacheo” y que la Avenida Brasil es la primera de las ocho avenidas que se intervendrán; las otras incluirán la Avenida Francisco Javier Mariátegui, 28 de Julio, entre otras. “En este momento, los trabajos se están ejecutando en la Brasil. Los tramos sin asfaltar los vamos a trabajar manualmente. Lo que estamos haciendo es un mantenimiento preventivo de manera general ”, expresó.

Obra en cuestión. Foto: Sebastián Ramírez.

“Antes, la Brasil estaba fisurada debido a eventos como los desfiles militares y la sobrecarga del tránsito común del día, lo que generó daños. Por ello, hemos colocado asfalto y en algunos sectores de la vía principal y auxiliares hemos realizado intervenciones. Si ven tramos sin asfaltar es porque todavía los estamos trabajando ”, añadió.

El ingeniero mencionó que el trabajo se denomina “parchado superficial”. “Es lo que estamos haciendo en la mayoría de la Avenida Brasil. En este caso, solo se levanta la carpeta asfáltica hasta una profundidad de 5 cm y con una máquina raspamos hasta dejarlo nivelado. Luego colocamos la carpeta asfáltica en caliente, en lo que llamamos recapeo”, explicó.

“Todas las máquinas que han venido raspando en la Avenida Brasil ya están casi completas. Ya está por culminar el asfaltado. Luego vendrían los acabados que incluyen pintura y señalización. Tenemos previsto acabar esta semana. Son trabajos puntuales”, declaró.

Más problemas

Durante el recorrido, El Comercio identificó que en la cuadra 6 de la Avenida Brasil, frente al Hospital del Niño, había personas durmiendo y bebiendo tanto en el puente peatonal como en el paradero de buses. Por otro lado, entre las cuadras 23 y 26 de la avenida, se observó el mal estado de las rejas de seguridad en la vía, incluso en zonas donde estas están tan rotas y desniveladas que peatones cruzan la calle por ahí en lugar de utilizar las líneas peatonales, lo que los expone a sufrir accidentes.

Personas bebiendo en paradero de buses. Foto: GEC. / JULIO REAÑO