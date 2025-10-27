El Gobierno del Perú lamentó el fallecimiento del general de brigada Marco Marín Saldaña, comandante del Comando Unificado de Pataz, ocurrido tras un accidente aéreo en la región La Libertad.

A través de un pronunciamiento en la red social X, la Presidencia expresó “sus más sentidas condolencias a la familia del general” y aseguró que se ha dispuesto una “exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente”.

El pronunciamiento concluye con una frase de despedida al alto mando militar fallecido: “Que Dios tenga en su gloria al general Marco Marín Saldaña”.

El helicóptero militar MI-17 EP 656 realizaba un vuelo administrativo desde Cajamarca hacia el distrito de Pataz cuando sufrió un siniestro durante las maniobras de aterrizaje, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).

Pese a ser trasladado de inmediato a un centro de salud en Vijus, el oficial falleció debido a la gravedad de sus heridas.

“El general Marín Saldaña se distinguió por su liderazgo, integridad, profesionalismo y entrega al servicio de la patria”, destacó el CCFFAA en un comunicado. El oficial encabezaba las operaciones contra las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en la zona de Pataz.

La Inspectoría del Comando Conjunto ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.