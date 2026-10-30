En una exitosa operación contra la delincuencia común y el receptaje de objetos robados, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes al Escuadrón Terna, lograron la captura de tres integrantes de una banda criminal en un inmueble multifamiliar del distrito de El Agustino.

Entre los intervenidos se encuentran dos varones y una mujer en estado de gestación.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), lograron la captura de tres integrantes de una banda criminal en un inmueble multifamiliar del distrito de El Agustino FOTOS: Difusión

Durante el registro del lugar, las autoridades incautaron un total de 231 teléfonos celulares, muchos de ellos de alta gama. De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, diversos equipos robados están vinculados a asaltos a mano armada y hechos de violencia reportados recientemente en la capital.

Estado de emergencia

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, por 60 días calendario, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La prórroga del estado de emergencia rige a partir del 28 de octubre de 2026, ya que aún sigue vigente la declaratoria de emergencia, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 123-2026-PCM.

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