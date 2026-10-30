Equipos fueron trasladados a sede del Depincri
Equipos fueron trasladados a sede del Depincri
Por Redacción EC

En una exitosa operación contra la delincuencia común y el receptaje de objetos robados, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes al Escuadrón Terna, lograron la captura de tres integrantes de una banda criminal en un inmueble multifamiliar del distrito de El Agustino.

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