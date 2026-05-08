A pocos días del Día de la Madre 2026, el tradicional Mercado de Flores ubicado en el distrito del Rímac se encuentra con una afluencia mayor en esta época del año, debido a que las personas buscan el regalo perfecto para el domingo 10 de mayo.

Entre rosas, girasoles y arreglos personalizados, las flores se mantienen como uno de los obsequios más solicitados, en medio de un incremento en la demanda y ajustes en los precios.

Desde tempranas horas, decenas de personas recorren los puestos del mercado en busca de detalles especiales. Los arreglos florales, especialmente aquellos que incluyen peluches, chocolates o globos, figuran entre los más pedidos.

En cuanto a los precios, estos varían dependiendo del tamaño y la complejidad del arreglo.

Ramos sencillos de rosas: desde S/10 o S/15

Arreglos medianos: entre S/30 y S/60

Diseños más elaborados con adornos: pueden superar los S/100

Una de las principales tendencias este año es la personalización. Muchos clientes optan por incluir mensajes, nombres o combinar flores con otros regalos para hacerlos más especiales.

Además, los colores vibrantes y las presentaciones que cada año se renuevan buscan captar la atención de los compradores, quienes priorizan detalles únicos para homenajear a sus madres.

Se espera que el flujo de compradores continúe incrementándose en la víspera del Día de la Madre, consolidando a las flores como el regalo preferido en esta celebración.