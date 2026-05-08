Resumen

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Esta es una de la temporadas más alta en el año. Foto: América Noticias
Esta es una de la temporadas más alta en el año. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

A pocos días del Día de la Madre 2026, el tradicional Mercado de Flores ubicado en el distrito del Rímac se encuentra con una afluencia mayor en esta época del año, debido a que las personas buscan el regalo perfecto para el domingo 10 de mayo.

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