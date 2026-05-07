El Día de la Madre está cada vez más cerca y Club El Comercio lanzó una campaña especial con descuentos imperdibles para encontrar el regalo perfecto o vivir experiencias inolvidables junto a mamá.

Regalos con estilo para mamá

Si buscas un detalle útil y con estilo, Milano Bags ofrece 20% de descuento en carteras y accesorios ideales para el día a día. A esto se suma Lola, con 50% de descuento en loafers y ballerinas, perfectos para quienes priorizan comodidad sin dejar de lado la elegancia.

En joyería, La Perica cuenta con 30% de descuento en piezas seleccionadas, una gran opción para regalar algo especial y duradero.

(Foto: Difusión)

Beneficios para mamás activas

Para quienes disfrutan del deporte o la comodidad en el día a día, Columbia brinda 25% de descuento en la línea de mujer a través de su web. Además, BSOUL ofrece 20% de descuento adicional en ropa fitness, yoga y accesorios.

Un momento para relajarse y engreírse

Mamá también merece un espacio para ella. Por eso, Montalvo ofrece 30% de descuento en servicios seleccionados de peluquería y spa, además de 10% de descuento en cortes, maquillaje y depilación.

(Foto: Difusión)

Celebra cantando y bailando

Y si el mejor regalo es compartir una experiencia inolvidable, el concierto “A-Succar pa’ celebrar” será uno de los planes más especiales del mes. Tony, Mimy y Kenyi Succar se presentarán este 9 de mayo en Costa 21 con un show lleno de salsa y ritmo.

Los suscriptores podrán acceder a 50% de descuento en entradas para disfrutar una noche perfecta por el Día de la Madre.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.