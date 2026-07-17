En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es una tradición estudiantil esperar el ‘almuerzo especial’ dos veces al año, pues el evento marca el fin de cada semestre académico. Este viernes 18 de julio, la institución académica reportó que más de 8000 sanmarquinos disfrutaron del “Almuerzo Especial por Fiestas Patrias”.

La actividad benefició a estudiantes y docentes de la Ciudad Universitaria y de las sedes de Cangallo, Medicina Veterinaria y San Juan de Lurigancho.

Miles de sanmarquinos participaron del Almuerzo Especial por Fiestas Patrias. Foto: UNMSM

Organizada por la Oficina General de Bienestar Universitario, la iniciativa busca fortalecer la integración de la comunidad sanmarquina, dijo a Andina el jefe de la Oficina de Alimentación de la UNMSM, Guillermo Sotomayor Ríos.

A manera de diversión, cientos de alumnos madrugaron para recibir sus tickets en la Ciudad Universitaria, los mismos que fueron entregados el jueves mediante módulos que se instalaron en la puerta N.° 1.

Y fue Alonso Chávez Jordano, estudiante con el mayor rendimiento académico de su promoción en Ingeniería Geográfica, quien logró obtener el primer ticket. Este puesto es disputado por cientos de sanmarquinos, quienes buscan coronarse como el “Gusano Legendario”, título reservado para el primero de la fila de una de las actividades más emblemáticas de la Decana de América.

Mientras la mayoría de estudiantes disfrutaba de sus vacaciones de medio año, Alonso Chávez instaló una carpa en la Ciudad Universitaria y permaneció allí durante más de dos semanas para conseguir el primer lugar en la fila del esperado Menú Especial Sanmarquino 2026.

El estudiante Alonso Chávez Jordano obtuvo el primer lugar en la fila del esperado Menú Especial Sanmarquino 2026. Foto: UNMSM / Silvana Matta

“Es cuestión de compromiso con uno mismo. Tuve que reorganizar mis horarios para estudiar, rendir mis evaluaciones y cuidar la carpa todos los días. Ha sido difícil, pero quería vivir esta experiencia sin dejar de cumplir con mis responsabilidades académicas”, comentó a la UNMSM.

Desde el 1 de julio, Alonso permaneció acampando en la Ciudad Universitari

“Lo sorprendente es que, mientras vivía esta experiencia, nunca dejó de lado aquello que también lo distingue: ser el estudiante con el mayor ponderado de su promoción en la Escuela Profesional de Ingeniería Geográfica de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica (FIGMMG)”, indicó la UNMSM.

Como se recuerda, el beneficio está dirigido a todos los estudiantes de pregrado y el ticket es personal e intransferible.