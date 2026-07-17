Miles de sanmarquinos participaron del Almuerzo Especial por Fiestas Patrias. Foto: UNMSM
Miles de sanmarquinos participaron del Almuerzo Especial por Fiestas Patrias. Foto: UNMSM
Por Redacción EC

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es una tradición estudiantil esperar el ‘almuerzo especial’ dos veces al año, pues el evento marca el fin de cada semestre académico. Este viernes 18 de julio, la institución académica reportó que más de 8000 sanmarquinos disfrutaron del “Almuerzo Especial por Fiestas Patrias”.

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