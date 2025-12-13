El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó este sábado sobre la regularización del abastecimiento del inmunosupresor Tacrolimus en sus hospitales. Esta reposición ocurre luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara la entrega de un segundo lote de este medicamento cuya función es evitar el rechazo del órgano trasplantado en pacientes.

La provisión del medicamento fue canalizada a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad adscrita al Minsa. El Minsa explicó que esta entrega se realiza en calidad de apoyo temporal. Esta acción busca mantener la continuidad del tratamiento mientras EsSalud culmina sus procesos de adquisición regulares del fármaco.

Según informó EsSalud, el proceso de traslado de los primeros lotes permitirá la entrega de 129.420 tabletas a partir de hoy y de manera progresiva en los hospitales llegando a los hospitales Guillermo Almenara Irigoyen, Edgardo Rebagliati Martins y Alberto Sabogal Sologuren, y a las redes asistenciales Arequipa y La Libertad.

“Paralelamente, EsSalud sigue avanzando en un proceso de adquisición de un lote mayor del producto, garantizando así el abastecimiento continuo por un año para todos los pacientes que requieren este tratamiento”, informaron.

#EsSaludInforma | El Seguro Social de Salud (EsSalud) regularizó el abastecimiento de Tacrolimus para pacientes trasplantados. Un total de 129 420 tabletas serán distribuidas a partir de hoy y de manera progresiva a los hospitales nacionales Guillermo Almenara Irigoyen, Edgardo… pic.twitter.com/6mgZ5Bv4oQ — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) December 13, 2025

La necesidad de esta acción articulada surgió ante reportes de escasez que afectaban a pacientes con trasplantes renales en hospitales públicos. El Minsa ha señalado que sus establecimientos y las reservas adicionales en el almacén de Cenares cuentan con stock completo del fármaco.

Ambas instituciones indicaron que mantienen reuniones para perfeccionar las respuestas ante el desabastecimiento y fortalecer la gestión de fármacos críticos. El Minsa y EsSalud reafirmaron su compromiso de trabajo colaborativo para garantizar la atención continua a la población trasplantada.