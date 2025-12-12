El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), informó que desde hoy Lima Norte acelera la entrega de DNI electrónicos 3.0 con un nuevo centro de impresión de alta capacidad en la agencia de Independencia que generará más de 4 mil documentos al día, beneficiando directamente a 2.7 millones de habitantes.

Los distritos que se verán favorecidos son Independencia (236.121), San Martín de Porres (695.221), Comas (593.477), Los Olivos (384.817), Puente Piedra (372.659), Carabayllo (351.180), Ancón (67.274) y Santa Rosa (27.723).

También abastecerá a las oficinas auxiliares que se encuentran en los hospitales Sergio Bernales y Cayetano Heredia, así como a Huancavelica, Piura y Tarapoto.

El Reniec informó que a la fecha ha emitido más de 10 millones de DNI electrónicos. Foto: Reniec

La titular del Reniec, Carmen Velarde Koechlin, precisó que este es un compromiso para descentralizar los servicios del Reniec. “Ahora contamos con centros distribuidos con megaimpresoras en el norte, centro, sur y la Amazonía”, dijo a los medios.

Además, resaltó que esta instalación es una herramienta para mejorar la calidad de vida, sobre todo de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Cifras de DNI electrónico

El Reniec señaló que hasta el momento ha entregado más de 10 millones de DNI electrónicos, en un país cuya población supera los 37.1 millones de peruanos, tanto residentes como migrantes.

Sobre el DNI azul, el Reniec resaltó que dejó de emitir el DNI de color azul, sin embargo, las personas que cuenten con este documento podrán votar siempre y cuando se encuentre vigente.