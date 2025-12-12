El Poder Judicial evaluará este lunes 15 de diciembre la solicitud presentada por la Fiscalía para levantar el secreto de las comunicaciones del celular que fue incautado a Andrés Hurtado Grados, conocido como “Chibolín”, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias.

Según la programación judicial, la audiencia se realizará de manera virtual y no será pública debido a la sensibilidad de los datos involucrados. El requerimiento fiscal apunta a obtener acceso completo al contenido del equipo Samsung decomisado en 2024.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La Fiscalía busca revisar el registro de llamadas, mensajes de texto, fotografías, documentos y la actividad en aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram. También se solicita acceder al historial de navegación y demás información almacenada en el dispositivo.

Además, el Ministerio Público ha pedido un reporte histórico del número vinculado al celular, que abarque el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2020 y el 19 de septiembre de 2024. Este reporte incluiría detalles de comunicaciones, titularidad del servicio y datos de geolocalización.

La audiencia fue convocada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que determinó que el procedimiento se realice de manera reservada para resguardar información protegida por ley.

La sesión se llevará a cabo a través de Google Meet e incluirá la participación del Ministerio Público, del propio Hurtado y de su defensa técnica. El juzgado también ha dispuesto la asignación de un defensor público en caso de que su abogado particular no asista.