El Perú, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se consolida como el segundo país de Sudamérica con tecnología glaciológica de punta , solo después de Chile, con estaciones que operan de forma permanente y con datos abiertos ante el cambio climático que causa efectos en los glaciales.

Perú, que ahora se ubica en el estándar de países líderes en ciencia del agua gracias a la ANA, puso en marcha esta semana 2 estaciones hidrométricas y glaciológicas en Cusco y en el nevado Allincapac, en Puno, al que llegó el jefe de la ANA, José Musayón con su equipo técnico.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“La variabilidad climática nos impone retos cada vez más complejos. Por ello, las estaciones brindarán datos importantes que van a reflejarse en el observatorio del agua que nosotros tenemos en Lima, en la sede central, y eso nos va a permitir no solo como ANA advertir, sino también a las autoridades poder tomar decisiones y acciones para mitigar cualquier impacto ante lo que viene ocurriendo”, indicó Musayón.

El cambio climático viene afectando directamente al país, el deshielo es parte de este efecto, por ello monitorear este proceso es fundamental para poder evitar cualquier tipo de riesgo a poblaciones cercanas, así como tener una administración adecuada ante el incremento del volumen de agua.

“Esta información va a reflejarse en el observatorio del agua que nosotros tenemos en Lima, en la sede central, y eso nos va a permitir, no solo como ANA, sino también a las autoridades poder tomar decisiones y acciones para mitigar cualquier impacto ante lo que viene ocurriendo. Teniendo en cuenta el valor clave de estas estaciones, que abarcan 3 cuencas importantes: la de Puno, la de Madre de Dios y la de Cusco”, agregó.

El Perú cuenta con 71% de la superficie glaciar tropical en la región, pero el efecto del calentamiento global está impactando, haciendo que el deshielo sea aproximadamente de 18 metros por año, por ello las acciones deben ser inmediatas. La ANA, con este monitoreo, podrá planificar infraestructuras hidráulicas que puedan almacenar el agua en zonas de montaña por este cambio climático.

Nuestro país cuenta con 2025 glaciares. Al no poder monitorearlos todos, se busca el control de data de los nevados más representativos, obteniendo así la ANA soluciones ante temas logísticos y de presupuesto.

Estas acciones se suman a las ejecutadas en el glaciar Killa Huasi, en Cusco, dónde con 2 nuevas estaciones se profundiza en la dinámica hidrológica de montaña.

Trabajos de esta envergadura refuerzan la presencia de la ANA en las regiones altoandinas y zonas críticas impactadas por el aumento gradual de la temperatura a nivel mundial, con tecnología de élite que asegura la disponibilidad del agua para las futuras generaciones.

“Ahora estamos acá viendo el tema de los glaciares, otro equipo está viendo el tema de la maquinaria porque se nos vienen las lluvias, se nos vienen los desbordes, pero así venimos trabajando”, refirió el funcionario.

Dato

La instalación de las primeras estaciones hidrométricas y glaciológicas de alta precisión del país se realizaron en el marco del Proyecto Cuenca Amazónica de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica).