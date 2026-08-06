Nueve proyectos por S/3,500 millones impulsarán la recuperación del río Rímac.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) validó una cartera multisectorial de nueve proyectos de inversión con financiamiento superior a S/3,500 millones y puso en funcionamiento siete estaciones automáticas para el monitoreo de la calidad del agua en tiempo real, como parte de las acciones para la recuperación de la cuenca del río Rímac, principal fuente de agua que abastece a más de ocho millones de personas de Lima y Callao.

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Estos resultados se alcanzaron durante el primer año de implementación del Decreto Supremo N° 014-2025-MIDAGRI, que declaró de interés nacional y necesidad pública la restauración de la cuenca del río Rímac y encargó a la ANA liderar la articulación técnica e institucional para impulsar este proceso.

La cartera validada comprende nueve proyectos orientados a mejorar la calidad del agua, ampliar los servicios de saneamiento y reducir los riesgos por inundaciones. Entre ellos destacan la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote, con una inversión superior a S/1,218 millones; el proyecto para reducir el riesgo por erosión e inundaciones en la cuenca del río Rímac, con más de S/1,608 millones; y el proyecto de protección en quebradas, con una inversión superior a S/207 millones.

En paralelo, la ANA implementó siete estaciones automáticas de monitoreo de la calidad del agua, ubicadas en Lurigancho-Chosica, Santa Eulalia, San Mateo, Huanza y Carampoma. Estas estaciones permiten realizar un seguimiento permanente y en tiempo real de las condiciones del recurso hídrico. La meta es culminar el 2026 con 14 estaciones operativas.

Avances

Como entidad responsable de conducir este proceso, la ANA también consolidó el equipo técnico multidisciplinario encargado del seguimiento de la restauración de la cuenca y fortaleció la coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Vivienda; Ambiente; Energía y Minas; y de Transportes, así como con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

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Asimismo, la institución fortaleció el trabajo articulado con los gobiernos regionales de Lima y del Callao, la Municipalidad Metropolitana de Lima y 25 gobiernos locales ubicados a lo largo de la cuenca, mediante reuniones multisectoriales, encuentros de socialización y una reunión de nivel viceministerial.

La ANA reafirma su compromiso de continuar liderando las acciones técnicas, institucionales y de coordinación necesarias para recuperar la calidad del agua, proteger los ecosistemas asociados y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en la cuenca del río Rímac.