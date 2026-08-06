Nueve proyectos por S/3,500 millones impulsarán la recuperación del río Rímac.
Nueve proyectos por S/3,500 millones impulsarán la recuperación del río Rímac.
Por Redacción EC

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) validó una cartera multisectorial de nueve proyectos de inversión con financiamiento superior a S/3,500 millones y puso en funcionamiento siete estaciones automáticas para el monitoreo de la calidad del agua en tiempo real, como parte de las acciones para la recuperación de la cuenca del río Rímac, principal fuente de agua que abastece a más de ocho millones de personas de Lima y Callao.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.