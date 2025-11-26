Tren Lima-Chosica tendrá interconexión con corredores: ¿cómo avanza y cuándo se concretaría?

El tren de cercanías que conectará Lima y Chosica podría concretarse gracias al anunciado impulso que le dará Proinversión al proyecto . Por ello, en los próximos días se firmaría un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Autoridad de Transportes Urbano para Lima y Callao (ATU). El proyecto contempla el uso de los trenes que fueron donados por Estados Unidos a la comuna capitalina y que se encuentran estacionados en el Parque de la Muralla.

Esta decisión de Proinversión de viabilizar el proyecto del tren Lima-Chosica podría poner fin a la controversia generada entre el MTC y la MML por el tema del funcionamiento de los vagones.

¿Cómo se desarrollará el tren Lima-Chosica?

Proinversión informó que brindará “asistencia técnica” para estructurar el proyecto y que se planea aprovechar las vías ya existentes y planificar futuras expansiones de la obra. Por lo cual, el tren de cercanías se ejecutará por etapas (corto, mediano y largo plazo) y se implementarán mejoras progresivas de acuerdo con la demanda y la capacidad técnica.

La novedad de la propuesta es que se evalúa, a futuro, la construcción de una vía férrea paralela exclusiva para pasajeros y pasos a nivel, así como otras intervenciones que requieren más tiempo de ejecución.

Se conectaría con el Corredor Morado

Por su parte, Juan Suito Larrea, asesor de la Dirección Ejecutiva de ProInversión, indicó que, en una primera etapa, el tren partiría desde Chosica pero no llegaría a la estación Desamparados, ubicada en el Centro de Lima, ya que se deben realizar expropiaciones, por lo que una alternativa es que arribe hasta un punto de Ate en el que se interconecte con otros servicios de transporte masivo, como el Corredor Morado.

“En una primera etapa no (llegaría) directamente hasta Desamparados, sino hasta donde no haya problemas de expropiaciones y desde ese punto se vincularía con los corredores complementarios u otros servicios de transporte masivos. Hay varias alternativas que debemos estudiar”, señaló

“En la ATU me dicen que no hay problemas de expropiación hasta la altura de la planta de la compañía Backus (en Ate). Entonces, podemos hacer una conexión hasta ahí con un corredor complementario. Por ejemplo, el Morado, lo ‘jalamos’ y el usuario puede complementar su viaje”, agregó.

Implementar un tramo del tren podría tomar 4 meses, afirmó especialista

Juan Daniel Maguiña Roca, arquitecto y especialista en sistemas ferroviarios, recordó que planteó, a través de un informe, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que los trenes gestionados por la Municipalidad de Lima funcionen entre Chosica y Ate y que se interconecte con la estación final de la Línea 2. Explicó que dicho tramo se podría ejecutar en cuatro meses mediante el mecanismo del ‘fast track’.

Detalló a El Comercio que entre la estación Ate de la Línea 2 y el punto de interconexión con el tren de Lima-Chosica solo hay una distancia de 200 metros, por lo que se podrían complementar para que los pasajeros que vienen de Chosica lleguen al Centro de Lima de manera rápida y evitando así la gran congestión vehicular que se presenta en Lima este.

Maguiña consideró que se debería ejecutar el proyecto hasta Callao. Recordó que en la mesa técnica que impulsó el MTC para abordar el caso de los trenes donados a la MML no se llegó a ningún acuerdo y que la única propuesta que se formuló fue la de él.

Plantean que tren Lima-Chosica se complemente con la Línea 2 a la altura de Ate

Los especialistas coincidieron en que sí es posible ejecutar el proyecto Tren Lima-Chosica, pero funcionando en un tramo. Alfredo Vásquez, ingeniero civil y especialista en obras de infraestructura, explicó que dicha obra no se podía ejecutar en su totalidad, hasta el Callao, porque representaría una competencia directa a la Línea 2 del Metro de Lima.

“Imposible que llegue al Callao porque compite plenamente con la Línea 2, que ha requerido una inversión de más de 7 mil millones de dólares. El inversionista de la Línea 2 no va a querer que haya competencia tan cerca”, afirmó a El Comercio.

“Mi análisis es pesimista porque la Línea 2 corre paralelo al tren Lima-Chosica, lo que va a pasar es que van a estudiar, van a pasar dos o tres años y van a decir que, como es una competencia con la Línea 2, se declara inviable. En el futuro esos vagones o trenes irán a otra ruta”, agregó.

Por ello, consideró que dicho tren se debe implementar entre los distritos de Ate (Lima) y Ricardo Palma (Huarochirí) y haciendo una conexión con la Línea 2 a la altura de la estación Ate. Es decir, ambos sistemas de transporte masivo se complementarían, coincidiendo con la propuesta de Maguiña.

Vásquez indicó que ese tramo es más fácil de ejecutar porque no hay muchas invasiones, el trazo está definido y hay espacio para instalar una segunda línea férrea, por lo que solo quedaría pendiente de construir las estaciones. Estimó que tomaría un año completar las obras y demandaría una inversión de 400 millones de dólares.

Avizoró que el proyecto, de concretarse, tendría un gran impacto en las zonas de Lima este, ya que habría un desarrollo inmobiliario importante y aumentaría el flujo de visitantes en busca de buen clima cuando en Lima haya temporada de invierno.

MTC tenía en carpeta desarrollar el proyecto Corredor Ferroviario Este

La ansiada conexión entre Lima y Chosica lleva varias décadas de espera. El MTC venía desarrollando, desde el 2022, el proyecto denominado Corredor Ferroviario Este, cuya extensión iría desde la avenida Alfonso Ugarte (Cercado de Lima) hasta la zona de Ricardo Palma (Huarochirí).

De acuerdo con la iniciativa del MTC, se implementaría una moderna infraestructura ferroviaria sobre el actual trazo del Ferrocarril Central, lo que permitiría operar, además del servicio de carga de mercancías, el transporte de pasajeros.

La inversión aproximada para la obra sería de S/ 1200 millones y beneficiará a más de 74.5 millones de pasajeros por año. Se estimaba, en el 2022, que la construcción podría iniciarse en 2024 y terminar en 2026, sin embargo, nunca comenzaron las obras.

El trayecto del tren tendría una extensión de 46.2 kilómetros y atravesaría Lima Cercado, El Agustino, Santa Anita, Ate, Chaclacayo, Lurigancho y Ricardo Palma. En el proyecto se planteó, de manera preliminar, la construcción de cuatro estaciones centrales: Alfonso Ugarte y Abancay (Cercado de Lima), Huaycán (Ate) y La Florida (Lurigancho).

El Corredor Ferroviario Este se conectaría con las Línea 1 y 2 del Metro de Lima. Asimismo, los pasajeros podrán abordar en la estación Caquetá del Metropolitano, ya que estará cercan a la estación Alfonso Ugarte del mencionado tren.

Además, habrá 14 paraderos: Presbítero Maestro (Lima Cercado), José Carlos Mariátegui y Evitamiento (El Agustino), Ruiseñores y Cultura (Santa Anita), Ate, Huachipa y Santa Clara (Ate), Ñaña, Chaclacayo y California (Chaclacayo), La Cantuta y Chosica (Lurigancho), y finalmente Ricardo Palma (Ricardo Palma).

En agosto del 2022, el MTC informó a El Comercio que el Corredor Ferroviario Este es un proyecto ecoamigable, ya que constaba de 18 trenes, con un servicio totalmente eléctrico de corriente alterna y una velocidad máxima de 158 km/h. Tendrán capacidad para 997 a 1.350 pasajeros y la frecuencia del servicio será de aproximadamente ocho minutos y el recorrido de todo el tramo será de casi una hora. Además, indicó que el proyecto contempla seis pasos a desnivel.