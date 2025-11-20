Una norma del 2008 sobre las guardavías que nadie la cumple y que sigue cobrando decenas de vidas año a año

El reciente accidente de tránsito a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, donde fallecieron 37 personas, evidenció que no hay en la zona guardavías adecuados para contener la caída de alguna unidad de carga pesada o de transporte interprovincial, por lo que diversos expertos opinaron sobre las acciones que se pueden tomar para evitar más víctimas por despiste y volcadura de vehículos. Si bien coincidieron en señalar que existe responsabilidad en los conductores por no respetar las normas, precisaron que las autoridades pueden adoptar medidas técnicas y colocar estructuras para evitar más muertos en las pistas .

Norma exige instalación de guardavías de alto impacto desde el 2008

Mauro Monteleone, experto en seguridad vial y representante de European Road Federation, advirtió que está vigente en el Perú una norma desde el 2008 que exige la instalación en las carreteras de alto flujo vehicular de guardavías que contengan el despiste de cualquier vehículo pesado. Él hace referencia al Sistema de Contención de Vehículos Tipo Barreras de Seguridad, documento al que apoyó en su elaboración.

“Entre el 2007 y 2008 hemos desarrollado junto al MTC la normativa para la barrera de seguridad y la protección de ciertos tramos. La norma está ahí, pero no quieren aplicarla”, indicó el especialista a El Comercio.

Monteleone recordó que los guardavías que se especificaron en la norma fueron probados en un tramo de la avenida Javier Prado, en la conocida ‘curva de la muerte’, donde fallecieron varios conductores.

Remarcó que dichas barreras de seguridad han sido instaladas en un tramo de la Panamericana Sur, en la salida de Lima, y en la autopista Chincha-Pisco, pero que no se han colocado en la carretera Interoceánica ni en el Serpentín del Pasamayo. Advirtió que muchas empresas peruanas optan por implementar guardavías que no cumplen con las especificaciones técnicas que exige la norma peruana y no están validadas por la tecnología americana o europea.

Esta es una de las guardavías destruidas por los choques que ocurren en la Ramiro Prialé. La mayoría están en el sentido oeste-este y no han sido reemplazadas. (Foto: Rolly Reyna)

Respecto al caso del reciente accidente en Arequipa, precisó que en dicho sector de la Panamericana Sur solo se habían instalado guardavías de una norma que se exigía en el año 1970.

Precisó que actualmente existen en el mercado barreras que contienen el impacto de tráileres de 38 toneladas a un desplazamiento de 70 km/h y que cuentan con certificación americana o europea y que son validadas en demostraciones reales. Aseguró que dichos guardavías no tienen mucha diferencia en el precio con los que solo contienen a vehículos livianos. Además, remarcó que no es necesario colocar dichas estructuras en toda la carretera.

“No se tiene que poner los guardavías en toda la Panamericana Sur, ya que el técnico sabe dónde poner la barrera. En un tramo recto no va a ocurrir un accidente, sino en la curva, en la caída y en la zona donde haya problemas en la carretera. No es que se tenga que poner 100 kilómetros de barrera, es suficiente 10 km, pero esos 10 km tienen que ser puestos donde sirvan y ser hechos según las normas y experiencia técnica”, refirió.

Sobre el material del que están compuestos los guardavías de alto impacto, Monteleone explicó que en un 90% son de puro de acero y hay otros que son hechos de concreto, pero estos últimos presentan problemas. En general, la barrera tiene una altura de metro y medio, ya que tienen que ser capaces de atenuar la embestida de un tráiler.

“Se trata de una triple onda baja y una viga arriba, a un metro y medio, que aguanta el remolque del camión. Hay barreras más livianas, que pueden ser triple onda, y que aguantan un bus. Hay barreras más livianas, que son de doble onda, y que aguantan vehículos de 1.500 a 2000 kilos”, expresó.

“Si hay una autopista, como la Panamericana Sur, donde la mayoría de los vehículos son pesados, habrá que poner una barrera para vehículos pesados. Si hay un tramo de autopista que es usada en verano para llegar a la playa y la mayoría son vehículos livianos, entonces se elegirá un sistema liviano”, afirmó.

El especialista aseguró que dichas estructuras de alto impacto son usadas en casi todos los países de Europa, Estados Unidos, así como en Brasil, Colombia y Panamá.

No obstante, Monteleone aclaró que las estructuras diseñadas para recibir el impacto de camiones o buses también deben soportar el choque de vehículos livianos, ya que si solo se construye y diseña para unidades pesadas, la barrera se puede convertir en un “muro de hierro” para automóviles, camionetas o vehículos ligeros.

En varias carreteras del Perú no hay ni un solo guardavía, alertó dirigente

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, advirtió a El Comercio que en varias vías del Perú no hay ni un solo guardavía, por lo que consideró que “las carreteras están a la suerte de cualquiera”. En esa línea, recordó que las vías Los Libertadores, la del Alto Talara, las carreteras de penetración y las que conectan la costa y la sierra se encuentran en mal estado y no tienen elementos de seguridad vial en varios kilómetros.

Por ello, refirió que el clima y las falencias básicas de seguridad en las vías “gatillan” los accidentes de tránsito. Alertó que “las muertes de decenas de personas van a continuar en las carreteras”.

Martín Ojeda, vocero del gremio Transportistas Unidos, fue criticado por su protagonismo en el paro, ya que ha revelado su próxima postulación al Congreso. (Foto: El Comercio)

“Se está demostrando que las políticas de seguridad vial en el Perú son infames, nadie las respeta, por eso a veces hay contratistas que se dan cuenta de esa falta de fiscalización y ahí están las consecuencias”, afirmó.

“Si bien es cierto que puede haber un grado de responsabilidad humana, no hay que desconocer que el Estado no hace nada por apoyar una situación de seguridad, con el tema de guardavías y reducidores”, agregó.

Piden colocar guardavías en el ‘Pasamayito’

El reciente accidente en la Panamericana Sur, a la altura de Arequipa, ha demostrado que en dicho tramo de la carretera no había guardavías para contener a camiones o buses, ya que la estructura solo permitía amortiguar a unidades livianas, señaló Franklin Barreto, especialista en tránsito, transporte y seguridad vial.

“En el caso de esta carretera, se le considera que hay un peligro alto, por lo que se necesita un nivel de contención alto porque tiene un tráfico considerable de vehículos grandes, los cuales pueden pesar más de 10 toneladas”, refirió a El Comercio.

“Los guardavías que están instalados en ese tramo de la Panamericana Sur son bajos y básicamente para automóviles”, agregó.

Advirtió que es necesario que se coloquen sistemas de contención en vías de alto tránsito o de curvas peligrosas, como tiene el ‘Pasamayito’, que conecta Comas y San Juan de Lurigancho, donde se han registrado varios accidentes de tránsito.

En el caso del ‘Pasamayito’, recordó que no se colocaron muchas barreras de seguridad debido a que dicha vía fue clasificada como avenida, por lo que la velocidad máxima es de 50 km/h y la norma señala que, en caso de vías con esa velocidad, no es recomendable poner las estructuras, sin embargo aclaró que la autoridad solo aconseja no poner pero no la prohíbe.

No existe suficiente barreras de contención en el Pasamayito. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

“No se aconseja poner barreras de contención en vías que tengan velocidades menores a 50 km/h, pero la directiva no dice que no se debe poner, sino dice que no es recomendable, pero se tiene que evaluar el tema”, manifestó.

“Por eso motivo no se ha colocado guardavías en la vía conocida como Pasamayito, ya que fue indicada como una avenida, donde la velocidad máxima es de 50 km/h, pero nadie va a esa velocidad en esa vía”, agregó.

Barreto también alertó a las autoridades sobre guardavías mal instaladas y que no tienen el diseño adecuado, como en la Vía de Evitamiento, donde una estructura de contención se incrustó en un bus cuyo conductor perdió el control y causó la muerte de dos pasajeros, a mediados de septiembre pasado.