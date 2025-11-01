Más de 160 cuentas de Marketplace venden datos personales verificados y reales desde 10 soles

La reciente publicación de los datos personales de millones de ciudadanos en un padrón del Reniec, como parte del proceso previo a las Elecciones Generales de 2026, ha vuelto a poner en debate un problema que crece silenciosamente: el fácil acceso a la información privada de los peruanos. En medio de la ola de extorsiones que golpea al país, esta situación representa una amenaza directa a la seguridad ciudadana. El fenómeno tiene nombre: doxeo, término que describe la obtención y difusión no autorizada de datos personales con diversos fines, desde la intimidación hasta el crimen organizado.

El Comercio constató que en Marketplace de Facebook más de 150 usuarios ofrecen la posibilidad de entregar datos personales con tarifas que van desde los 5 soles. La cantidad de dinero que se abone dependerá del tipo de información que se requiera y del número de personas que se consultará. Hay paquetes que permiten la consulta de hasta 5 mil contactos, en cuyo caso el costo es de 100 soles.

En Marketplace de Facebook hay un mercado negro de venta de información personal sin ningún tipo de restricción.

En los últimos meses la venta de información personal también se ha intensificado en servicio de mensajería Telegram, donde hay grupos y canales que ofrecen información personal de cualquier ciudadano solo proporcionando los nombres y apellidos. El monto a pagar va desde los 10 soles.

En Marketplace de Facebook y Telegram los usuarios pueden conseguir el número de DNI de una persona, conocer las propiedades que tiene a su nombre, las denuncias policiales y los antecedentes penales o judiciales, deudas bancarias y reporte en Infocorp, movimientos migratorios, árbol genealógico, certificados de estudios, entre otra información personal. Incluso, entregan información de la persona a la que se le ha transferido dinero por error a través de aplicativo Yape o Plin.

Además, debe tomarse en cuenta que se trata de información vigente, ya que contiene los actuales números de celular y de dirección de las personas.

En Telegram abundan los servicios que ofrecen obtención de información personal de ciudadanos.

El Comercio contactó a un sujeto que ofrece dichos servicios en Telegram. Él solicitó el nombre y apelido de la persona a consultar y, luego de unos minutos, entregó como muestra la dirección, copia del documento de identidad, familiares directos y registro de propiedades.

Le corresponde a la Policía y Fiscalía perseguir la actividad ilícita, afirma la ANPDP

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP) precisó a El Comercio que le corresponde a la Policía Nacional y el Ministerio Público abocarse a perseguir la actividad ilícita, como la interceptación de datos informáticos, el fraude informático, la suplantación de identidad, la venta de contraseñas, códigos de acceso o cualquier dato informático, los cuales están previstos en la Ley N°30096, Ley de Delitos Informáticos, pues aseveró que su función es ocuparse del “tratamiento regular y formal de datos personales”.

“Esto no implica que la labor que desarrolla la ANPDP no pueda tener un impacto positivo y previsor de conductas delictivas. Si una entidad pública o una empresa adopta en sus sistemas las medidas de seguridad que la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento prevén, eso contribuirá a reducir los escenarios de riesgos para los datos personales”, indicó la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Con nuestra labor de fiscalización y las sanciones administrativas que imponemos (multas), buscamos disuadir a actores formales de no cumplir con la norma y, por lo tanto, a adoptar medidas operativas y técnicas para proteger los datos personales. Una seguridad robusta hace más difícil el delito informático”, agregó.

No hay una sola sentencia por extracción y venta de datos personales en el Perú, advierte abogado

Erick Iriarte Ahon, abogado especialista en derecho digital y en temas de ciberseguridad, advirtió que en el Perú no existe una sola sentencia por la extracción y venta de datos personales, lo que refleja que, pese a que existe la norma, la misma no se aplica.

En ese contexto, recordó que en la zona conocida como Wilson, ubicada en la avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima, se venden paquetes de información personal a cualquier visitante, pero que las autoridades involucradas en el tema, como el Ministerio Público o la Policía, no actúan.

Erick Iriarte. (Foto: GEC)

“En el caso de las ventas callejeras, el mercado negro, en realidad, a la normativa que existe se la pasan de frente porque no tenemos los ‘enforcement’ adecuados. Para la investigación de estos temas puedes tener a la Fiscalía o a la División de Delitos de Alta Tecnología en la materia porque hay delitos penales vinculados”, manifestó Iriarte a El Comercio.

“No se ha escuchado que la Policía o la Fiscalía hayan ido a ver a la zona de Wilson sobre qué base de datos se están divulgando o cuantos casos o sentencias hay sobre gente que ha traficado con los datos personales que venden en estas plataformas. En realidad, no hay casuística jurisprudencial en eso, no hay sentencias. Todo el mundo conoce que en Wilson se vende base datos, pero sigue ocurriendo eso”, agregó.

Remarcó que se ha instalado en la sociedad una “subcultura” de querer obtener información de una persona, ya sea una expareja, un familiar o un trabajador a contratar, a través de plataformas que recurren a métodos no permitidos por la ley. Por ello, consideró necesario que se promueva una cultura de ciberseguridad y de protección de datos desde las escuelas.

Además, se mostró en contra de sancionar las plataformas que albergan la información obtenida de manera ilícita y recordó que las dueñas de estos espacios no tienen presencia en el Perú. Precisó que la normativa está dirigida contra los que extraen, venden o filtran la información personal de un ciudadano. En el caso de la Ley de Protección de Datos Personales, afirmó que esta tiene alcances administrativos y no penales.

“Para aquellos que venden los datos, esto ya está en el mundo ilícito, el Código Penal establece sanciones que van desde los 2 hasta los 4 años, dependiendo el tipo de venta de datos que se hacen, ya que pueden ser datos sensibles. No conozco una sola sentencia sobre la materia”, refirió.

Reniec lanzó advertencia sobre información que se vende en Telegram

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viene alertando desde hace meses que en la aplicación de mensajería instantánea Telegram se comercializan los datos personales de adultos y de menores de edad. Remarcó que el acceso a la información personal de los ciudadanos fortalece las redes de extorsión que operan en el país y facilita que se cometan delitos informáticos.

Precisó que las organizaciones criminales se abastecen de información de sus víctimas a través de Telegram, pues recordó que se comercializan números de documentos de identidad y dirección de domicilios, así como información de parentescos y datos de menores.

“Lamentablemente, mucha de esa información es vendida en Telegram y es utilizada para extorsiones. Estamos ayudando a la PNP a identificar quién consultó esos datos y desde dónde. Hemos encontrado que se han extraído identidades y las están comercializando en esta aplicación”, señaló Carmen Velarde en su presentación en el Congreso.

Por ello, el Reniec recordó que puso en marcha la plataforma de validación biométrica ID Perú para reforzar la seguridad en el acceso a información sensible y que, según sus cálculos, ha permitido reducir en un 40% los intentos de uso indebido