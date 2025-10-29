Dejará la cárcel. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, ordenó la excarcelación de la exfiscal superior Elizabeth Peralta, quien es investigada junto al exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.

Fue al revocar de oficio la prisión preventiva de 18 meses que la exintegrante del Ministerio Público cumplía desde diciembre del 2024 en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, medida fue dispuesta por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima.

De este modo, Peralta Santur afrontará bajo libertad restringida la investigación preparatoria que desarrolla la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La exfiscal estará con libertad restringida y deberá cumplir diversas reglas de conducta, como la prohibición de comunicarse con otros investigados y con aquellas personas que han declarado o lo vayan a hacer como testigos en la investigación.

Asimismo, se fijó una caución de S/10 mil, que deberá ser cubierta en efectivo y depositada en el Banco de la Nación a los tres días hábiles de habérsele notificado la resolución que declara consentida o ejecutoriada.

“Estas restricciones se deben cumplir bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ser revocada la comparecencia conforme al artículo 287° inciso 3 del Código Procesal Penal”, señala la resolución.

Como se recuerda, Elizabeth Peralta, que desempeñaba funciones en la Fiscalía de Distrito, está acusada de presuntamente formar parte de una red de corrupción vinculada a varios casos de mal manejo de fondos públicos.

Según Ana Siucho, esposa de Edison Flores, Andrés Hurtado habría solicitado un millón de dólares para interceder con la fiscal en la devolución de un cargamento de oro incautado a Lomas Doradas, empresa vinculada a la familia Miu Lei.